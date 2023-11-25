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"Беременная гуппи" – грозный палубный штурмовик ВМС США

Несмотря на невзрачный вид, это был весьма удачный боевой самолёт, доставивший немало проблем противникам
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Серийный штурмовик A-6E в полёте. Источник фото: airwar.ru

За характерный внешний к этому самолёту приклеилось достаточно большое количество негласных прозвищ. Как его только не называли: "Беременная гуппи", "Железный головастик", "Вдвойне уродливый". Причем называли так именно те люди, которые эксплуатировали данный летательный аппарат – экипажи и авиационные инженеры.

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Но все эти прозвища не со зла, а из-за признания выдающихся характеристик самолёта. Просто у военных во всех армиях мира довольно специфический юмор. Из всех прозвищ, наиболее точно отражающим возможности самолёта является "Могучий Альфа-шесть". Прозвище взято от обозначения самолёта A-6 Intruder. В свою очередь, Intruder переводиться как "незваный гость". Так что этот самолёт был не настолько безобиден, как может показаться на первый взгляд.

Посадка "Интрудера" на палубу авианосца. Фото из открытых источниковПосадка "Интрудера" на палубу авианосца. Фото: wikipedia.org

Вообще, "Беременная гуппи" – грозный палубный штурмовик ВМС США. Да и не штурмовик он вовсе, пусть не смущает литера "А" в обозначении (буквой "А" в классификации ВВС США обозначались штурмовики), а в большей степени бомбардировщик палубного базирования.

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Максимальная боевая нагрузка "Интрудера" составляла 7838 килограммов. Всё вооружение размещалось на пяти внешних точках подвески (по две под плоскостями крыла, одна под фюзеляжем). Несмотря на довольно широкую номенклатуру вооружения, в которую входили ракеты ближнего воздушного боя AIМ-9, ракеты класса "воздух-поверхность", основным вооружением штурмовика были свободнопадающие фугасные и кассетные бомбы, управляемые авиационные бомбы.

KА-6D – штурмовик, переоборудованный в летающий танкер. Фото: wikimedia.org

Ко всему прочему, A-6 Intruder являлся штатным носителем термоядерной авиационной бомбы B61. Штурмовик? Самолёт непосредственной поддержки войск? Хотя с чем, а с непосредственной поддержкой войск и нанесением точечных ударов "Интрудер" справлялся без проблем. Вплоть до "работы" по подвижным маневрирующим целям, таким как какой-нибудь танк или грузовик.

Всему этому способствовали набор вооружения, прекрасный обзор из кабины, дозвуковая скорость, прекрасные манёвренность и управляемость. Именно отличная управляемость позволяла "Интрудеру" уходить от зенитных ракет противника. В этом плане показателен следующий эпизод.

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A-6E Intruder во время войны в Персидском заливе. Фото: commons.wikimedia.org

Во время одной из воздушных операций во Вьетнаме группа из 24 ударных самолётов, в которую входили штурмовики А-4 "Скайхок" и "Интрудеры", под прикрытием истребителей-бомбардировщиков F-4 "Фантом" должна была нанести бомбовый удар по мосту, через который осуществлялось снабжение северовьетнамского аэродрома.

В непосредственной близости от цели войска Северного Вьетнама открыли огонь по ударной группе самолётов. Всего было выпущено 13 зенитных ракет. Шансы уцелеть были минимальными. Но не тут то было! Экипажи четвёрки "Интрудеров", каждый из которых нёс по пять бомб массой 908 килограммов, открутили по несколько "бочек" и ушли со снижением из опасного района. Такой манёвр вызвал достаточно сильное удивление у экипажей "Фантомов".

Так что A-6 Intruder, несмотря на свой невзрачный экстерьер, оказался очень и очень опасным противником.

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Самолёт радиоэлектронной борьбы EA-6B Prowler. Фото: commons.wikimedia.org

Своим появлением "Интрудер" обязан результатам войны в Корее. Дело в том, что массированные дневные авиационные атаки, предпринимаемые американским командованием, заставили северокорейцев проводить передислокацию войск исключительно по ночам. И тут уже у американцев возникли проблемы. Устаревшие поршневые палубные штурмовики "Скайредер" летать ночью не могли, а экипажи ночной версии AD-4N полагались преимущественно на собственные глаза и осветительные бомбы. Дело в том, что радиоэлектронное оборудование того времени, установленное на штурмовиках, было ещё очень несовершенным.

Потребовался хорошо вооружённый, всепогодный, способный работать ночью палубный самолёт непосредственной поддержки войск. И американские палубные лётчики получили такую машину в виде A-6 Intruder. Самолёт получился настолько удачным, что эксплуатировался авиацией ВМС и Командования морской пехоты США на протяжении 34 лет, с 1963 по 1997 годы. Всего было выпущено 693 машины данного типа, из которых подавляющее большинство в модификации А-6E.

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Ещё одной модификацией заслуженного ветерана войны во Вьетнаме стал самолёт радиоэлектронной борьбы (РЭБ) EA-6B Prowler. Главными отличиями от базовой версии стало наличие специального оборудования, изменённый киль с обтекателем аппаратуры и экипаж из четырёх человек (лётчик, штурман, два оператора), размещавшийся в кабине увеличенного размера. Из-за отсутствия альтернативы этот палубный самолёт был снять с вооружения ВМС США несколько позже базового варианта.

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Теги

техника оружие военный самолеты флот боевая авиация вмс сша штурмовики a-6 intruder
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