Американское издание пояснило, почему Украина не применяет американские "подарки" по прямому назначению

Танки M1A2 Abrams в "восточноевропейском" камуфляже. Фото: MICHAEL DALDER, SCANPIX

В рамках военной помощи, оказываемой коллективным Западом, Украина получила сотни основных боевых танков. Среди них как модернизированные машины ещё советского образца, так и вполне современные европейские и американские танки. И если немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2 уже продемонстрировали замечательную способность гореть, то американские танки M1 Abrams на фронте замечены не были. ВСУ старательно берегут эти немногочисленные машины, подаренные Штатами. Боятся потерять или причина всё же в другом?

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Свою точку зрения, почему так происходит, изложило американское издание Business Insider.

Как говорится в публикации, ещё в сентябре США передали Украине 31 современный танк M1A2 Abrams [батальонный комплект, прим.], но эти машины "практически не участвовали в реальных боевых действиях". Издание ссылается на аналитиков, которые говорят о том, что американские танки, вероятно, трудно использовать с максимальной пользой из-за плохих погодных условий и прочной линии обороны армии России. И эти аналитики пришли к выводу, что "Абрамсы" вряд ли появятся на поле боя до весны.

Один из этих аналитиков – Марк Кансиан, полковник морской пехоты США в отставке а ныне старший советник Центра стратегических и международных исследований, считает, что поскольку фронт стабилен, ВСУ держат американские танки в резерве. По мнению полковника, использование небольших групп танков Abrams, смешанных в боевых порядках с БМП M2 Bradley будет крайне неэффективным. Кроме того, танки трудно поддерживать с точки зрения логистики. По словам Кансиана, ВСУ будут ждать подходящего времени, когда можно будет начать новое наступление, а именно весны.

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Определённая логика в мнении американского эксперта всё же имеется. "Абрамс" – машина очень тяжёлая, легко завязнет в раскисшем чернозёме. И тогда толку от него никакого. Но в большей степени, вероятно, ВСУ не пускают в бой американские танки из-за того, что не получили отмашки из Вашингтоне. Там прекрасно видят, как чадил "неубиваемый" британский "Челленджер 2" и как продолжают гореть немецкие "Леопарды 2" даже в последних модификациях, поэтому переживают за репутацию своего танка.