Танк M60A3 108-й бронетанкового полка Национальной гвардии Джорджии, 1983 год. Фото: commons.wikimedia.org

До того момента, как США вступили во Вторую мировую войну, в американской армии с танками было всё не очень хорошо. Они практически отсутствовали, поскольку в таком виде военной техники не было особой необходимости в силу географического положения Штатов. Воевать было не с кем.

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Война заставила нарастить выпуск тяжёлой бронетехники, благо промышленные и финансовые возможности Америки позволяли сделать это абсолютно безболезненно для её экономики. Изначально танки строили для того, чтобы воевать против гитлеровской Германии и Японии.

Танк M60A3 108-й бронетанкового полка Национальной гвардии Джорджии на учениях, 1983 год. Фото: commons.wikimedia.org

После окончания Второй мировой войны, завершившейся капитуляцией Германии и Японии, приоритеты сменились. В мире появился ещё один мощный полюс силы. Это был Советский Союз со своей закалённой в кровопролитных сражениях армией, обладающей мощными бронетанковыми войсками. После знаменитой Фултонской речи британского премьера Уинстона Черчилля СССР был окончательно назначен на роль мир вселенского зла. Но противопоставить советской бронетанковой мощи американцам, подмявшим под себя весь коллективный Запад, было просто нечего.

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На фоне раскручивающейся эскалации между капиталистическим и социалистическим мирами в Пентагоне сообразили, что им нужны новые мощные танки, соответствующие реалиями времени. Первой такой боевой машиной стал средний танк М48 "Паттон", спроектированный в начале 50-х годов и названный в честь американского генерала Джорджа Патонна.

Танк М48 "Паттон". Фото: commons.wikimedia.org

Вообще, правильнее называть М48 не средним танком, а основным боевым танком первого поколения. Всё же боевая масса "изделия" достигала 45 тонн. Танк выпускался в период с 1952 по 1952 годы. Неплохая, достаточно современная боевая машина, пригодная для ведения боевых действий в условиях ядерной войны. Но уже тогда М48 оказался довольно слабым против современных советских танков. Вероятно, с этим и связан столь короткий производственный цикл "Патонна",

Следующей боевой машиной, в случае конфликта призванной остановить советские танковые дивизии, стремящиеся к Ла-Маншу, стал М60. Это мощный танк, созданный для борьбы с бронетехникой СССР. Основной боевой танк второго поколения. Был спроектирован в конце 50-х годов, в 1959 году был принят на вооружение армии США и выпускался аж до 1987 года включительно. Именно такими танками Штаты планировали воевать с Советами на территории Европы.

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Танк M60A3 3-го батальона 32-й бронетанковой дивизии армии США на улицах немецкого городка Ланггёнсе, 1985 год. Фото: commons.wikimedia.org

Кстати, почему-то танк М60 почему-то тоже называют "Патонном", хотя это крайне неверно. Эта разработка компании "Крайслер" никогда так не называлось. Вероятно, что такое название – просто дань традиции.

Танк М60 получился на редкость удачным. Толщина лобовой брони боевой машины составляла 85 до 93 миллиметров, толщина бортовых броневых листов – от 36 до 74 миллиметров. Такая броня неплохо держала противотанковые снаряды того времени. Бронирование обусловило то, что по сравнению с предшественником танк "потолстел". Его боевая масса превысила 52,5 тонны.

Танк М60 армии Израиля, 1972 год. Фото: пресс-служба ЦАХАЛ / commons.wikimedia.org

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В качестве основного оружия танк получил 105-мм нарезную пушку М68 британской разработки. Снаряд этой пушки неплохо пробивал броню танков потенциального противника. Вспомогательным вооружением служили 7,62-мм танковый пулемёт и ставший уже традиционным для американской бронетехники крупнокалиберный Browning M2.

Максимальная скорость движения по шоссе – 48 км/ч, запас хода – 480 километров.

Несмотря на то, что изначально танк проектировался и производился исключительно для нужд американской армии, первой страной, испытавшей М60 в бою, стал Израиль. Первое боевое применение танка зафиксировано во время войны Судного дня в 1973 году. У ЦАХАЛ на вооружении было около 540 танков M48 "Паттон" и М60, получивших собственное израильское название "Магах" ("Таран").

Сгоревший во время войны Судного дня израильский танк M60. Фото: commons.wikimedia.org

Армия Израиля была застигнута врасплох танками Т-55 и Т-62 арабских армий. Поэтому число танков в ЦАХАЛ резко сократилось до 200 единиц. Однако некоторые источники утверждают, что исключительно благодаря решимости, движимые отчаянием оставшиеся экипажи израильских M48 и M60 во взаимодействии с экипажами танков "Центурион" уничтожили 2250 танков врага.

Так же неплохо М60 себя зарекомендовали во время Ливанской войны 1982 года, правда она закончилась стратегическим поражением Израиля.

Что касается самих американцев, то сами они впервые применили свой танк в бою во время высадки на Гренаде. Судить о боевой эффективности М60 в той военной операции достаточно сложно, так как самой серьезной бронетехникой местных войск были БТР-60 советского образца.

Танк М60A1 из состава 2-го танкового батальона морской пехоты США во время операции "Буря в пустыне", боевая машина оснащена динамической защитой и бульдозерным отвалом. Фото: commons.wikimedia.org

Последним случаем боевого применения танков М60 войсками США стала операция "Буря в пустыне" в 1991 году. В то время сухопутные войска уже были перевооружены на более современные "Абрамсы", но на вооружении Корпуса морской пехоты ещё имелись M60. Это были модернизированные машины, оснащённые тепловизионным прицелом и системой управления огнём.

Однако до начала боевых действий в американских штабах существовали серьезные опасения, что даже модернизированные М60 не смогут справиться с танками Т-72 Республиканской гвардии Саддама Хусейна. По стечению ряда обстоятельств справились. В частности, согласно данным некоторых источников, в танковой битве у хребта Медина модернизированные M60 уничтожили сотню танков противника. Собственные потери американских морпехов составили всего один танк.

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С вооружения американской армии M60 был снят в 1997 году.