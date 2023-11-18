Американский самолёт-разведчик Lockheed SR-71 Blackbird в полёте. Фото из открытых источников

Американский сверхзвуковой высотный самолёт-разведчик Lockheed SR-71 Blackbird стал поступать на вооружение ВВС США в 1966 году. Изначально машина предназначалась для осуществления разведывательных полётов над территорией СССР. Но появление на вооружении советских истребителей-перехватчиков МиГ-25 заставило американцев скорректировать свои планы.

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Разведывательные полёты осуществлялись. Но их маршрут пролегал у границ Советского Союза. Существовало два таких маршрута. Первый – с авиабазы в Великобритании вдоль западного побережья Норвегии и Кольского полуострова и обратно. Второй – с британской базы над водами Балтийского моря и обратно. Второй маршрут назывался "Балтийский экспресс". В воздушное пространство Советского Союза американские самолёты-шпионы, летавшие со скоростью свыше 3000 км/ч старались не входить. Кстати, именно этому самолёту принадлежит абсолютный мировой рекорд скорости среди пилотируемых летательных аппаратов, установленный в 1976 году. Тогда SR-71 разогнался до скорости 3529 км/ч.

Считалось, что из-за столь выдающихся скоростных характеристик не один перехватчик не может перехватить американский самолёт-разведчик. Однако это всё же произошло. По утверждению самих американцев.

Довольно любопытная публикация на данную тему появилась на страницах популярного американского издания 19FortyFive. В ней говорится о том, что перехват скоростного американского разведчика в небе над Балтикой осуществил шведский истребитель Saab 37 Viggen. Инцидент произошёл в 1986 году в международном воздушном пространстве неподалёку от Копенгагена (Дания).

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Шведский истребитель Saab 37 Viggen, 2013 год. Фото: Алан Уилсон / commons.wikimedia.org

Для справки, шведский многоцелевой самолёт Saab 37 Viggen совершил свой первый полёт в 1967 году, а 1971 году был принят на вооружение ВВС Швеции. Это первый в мире боевой реактивный самолёт, построенный по аэродинамической схеме "утка". Для своего времени Viggen являлся довольно совершенным истребителем. Но он явно проигрывал в скорости американскому разведчику. Максимальная скорость шведского самолёта составляла всего 2195 км/ч на высоте.

Что касается случая с перехватом, то когда американский SR-71 подошёл к поворотному пункту маршрута неподалёку от Копенгагена, то он был обнаружен шведскими средствами ПВО. Стокгольм хоть и придерживался политики нейтралитета, но готовился к возможному нападению. Со стороны СССР.

В общем, в воздух были подняты шведские перехватчики, чтобы "посмотреть", что за незваный гость летает у границ Швеции.

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Когда американские SR-71 только начали летать по маршруту "Балтийского экспресса", на перехват разведчиков часто поднимались шведские истребители. Это были Saab J35F Draken. Но машинам данного типа ни разу не удалось перехватить американцев. Слишком велика была разница в скоростях. Американские лётчики думали, что и Saab 37 Viggen не сможет их перехватить. Не тут то было.

Во-первых, шведские лётчики адаптировали свою тактику. Во-вторых, Viggen был оснащён высокотехнологичными радиолокационной системой и системой управления вооружением, которые позволяли обнаруживать и захватывать даже самые сложные цели.

Если говорить о тактике, применяемой шведскими лётчиками, то она была довольно простой. В то время типовой перехват проводился в заднюю полусферу. Это позволяло ракетам увереннее производить захват цели. Шведы стали осуществлять перехват несколько иначе. Они поднимались со своих аэродромов, набирали высоту чуть ниже высоты полёта "Чёрного дрозда", затем разгоняли свои самолёты до скорости 2 Маха и производили крутой набор высоты. При этом перехват осуществлялся из передней полусферы. Фактически в лоб.

И в январе 1986 года такая тактика себя полностью оправдала. Шведский лётчик Пер-Улоф Эльд (по данным 19FortyFive) поднялся на своём "Виггене" на перехват и начал лобовую атаку. Он успешно выровнялся в высоте полёта с американским самолётом-разведчиком, ракеты шведского истребителя произвели захват цели. Конечно, Эльд не открывал огонь. После установления визуального контакта оба самолёта разошлись в воздухе.

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Это оказался первый успешный перехват самого быстрого самолёта в мире. Позднее Эльд провёл ещё пять успешных перехватов SR-71, используя такую нетрадиционную тактику.

Довольно любопытная информация. Но здесь следует отметить, что Американцы "лукавят", когда заявляют что единственным истребителем, перехватившим их разведчик SR-71 стал шведский Saab 37 Viggen. А если говорить по-простому, то нагло врут.

Советский истребитель-перехватчик МиГ-31. Фото: commons.wikimedia.org

Дело в том, что на смену легендарному советскому перехватчику МиГ-25 пришёл более совершенный и до сих пор не имеющий аналогов в мире МиГ-31. В 1983 году уже два истребительных авиационных полка ПВО СССР летали на этих замечательных машинах. Один дислоцировался в под Горьким, второй под Мурманском в Мончегорске.

В сети имеется информация о гвардии майоре Михаиле Мягком, который как раз с 1984 по 1987 годы проходил службу в 174-м истребительном авиационном полку в Мончегорске. Лётчик 1-го класса являлся командиром МиГ-31. В ту пору к полётам на этих машинах допускались только лётчики 1-го класса.

За три года своей службы в полку майор Мягкий провёл аж 14 перехватов американских самолётов разведчиков SR-71. Свой первый этого "хитрого" американского самолёта советский лётчик совершил из положения боевой готовности 21 августа 1984 года! На полтора года раньше шведского коллеги.

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Непонятно почему американцы старательно замалчивают этот факт, отдавая первую воздушную "победу" шведскому лётчику. Хотя, впрочем, понятно. Признать, что советские лётчики успешно перехватывали их совершенный самолёт – для американцев значит потерять лицо. И признать, что уже в начале 80-х годов советский МиГ-31 превосходил другие типы истребителей.