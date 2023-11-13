SR-71 Blackbird в полёте. Фото: commons.wikimedia.orgПосле окончания Второй мировой войны в мире развернулось новое глобальное противостояние, названное в дальнейшем холодной войной. С одной стороны находились США со своими союзниками, с другой – СССР, страны соцлагеря и государства симпатизировавшие стране советов. Капиталистический уклад против социалистического.

На ходе этого противостояния нашим заклятым врагам постоянно не давали покоя военные секреты СССР. В связи с этим над территорией нашей страны постоянно производились полёты разведывательной авиации США. Но и эти полёты прекратились после того, как советские зенитчики 1 мая 1960 года "приземлили" американского лётчика Фрэнсиса Пауэрса, прилетавшего на своём самолёте-разведчике U-2 "посмотреть", что происходит на территории нашей страны.

реклама





SR-71 Blackbird в полёте. Фото: commons.wikimedia.org

После этого разведывательные полёты американских ВВС над территорией СССР больше не производились. Теперь их маршруты пролегали вдоль границ Советского Союза. Специально для этих задач был спроектирован и запущен в серийное производство специальный самолёт-разведчик SR-71 Blackbird ("Чёрная птица"). Машина, которой принадлежит абсолютный мировой рекорд скорости среди всех летательных аппаратов, составивший 3529 км/ч.

Разведывательные полёты самолётов SR-71 вдоль советских границ проходили на большой высоте и высокой скорости всего по двум маршрутам: вдоль западного побережья Норвегии и Кольского полуостров и над Балтийским морем. Второй маршрут назывался "Балтийский экспресс". Правда, все усилия американцев что-то выведать свелись на нет с появлением в 1970 году на вооружении истребительных полков ПВО СССР скоростных высотных перехватчиков МиГ-25. А затем им на смену пришли и перехватчики МиГ-31.

реклама





SR-71 Blackbird в полёте. Фото: commons.wikimedia.org

Помимо рекорда скорости SR-71 Blackbird вошёл в историю авиации как самый дорогой в эксплуатации самолёт в мире. Стоимость всего одного лётного часа каждой такой машины составляла 200 тысяч долларов США. Именно из-за дороговизны эксплуатации самолёты этого типа были сняты с вооружения. Для разведывательных полётов всех SR-71 из американского бюджета ежегодно тратилось от 200 до 300 миллионов долларов США. При этом результаты разведки не оправдывали затраты. Откуда такая огромная стоимость одного лётного часа "Чёрной птицы"?

Для SR-71 требовалось специальное авиационное топливо, способное выдерживать высокие температуры при высокой скорости полёта. Стандартное топливо могло взорваться на скорости 3 Маха. Компания Pratt & Whitney разработала топливо JP-7, отличавшееся высокой термической стабильностью. Предположительно, его летучесть была настолько низкой, что в него можно было бросить горящую спичку без риска взрыва. Топливо трудно было зажечь, поэтому, чтобы вызвать его воспламенение и сгорание в двигателях SR-71 требовалось специализированное

Кроме того, самолёт отличался "прожорливостью" топлива и в полёте ему была необходима дозаправка. За один час в воздухе SR-71 сжигал от 16 до 20 тонн топлива в зависимости от режима полёта. Без дозаправки разведчик мог пролететь только 4800 километров, что очень мало для поставленных задач. Заправлять "Чёрную птицу" в воздухе необходимо было каждые 90 минут полёта. Соответственно, нужны были самолёты заправщики. Уже имеющиеся не подходили из-за специфики топлива, поэтому для обеспечения парка из 32 "Чёрных птиц" было заказано 56 воздушных танкеров KC-135Q.

реклама





Но дело не только в топливе. SR-71 – очень тяжёлый самолёт, его посадочная масса составляла 85 тонн. Для того, чтобы посадить такую махину, требовались специальные колёса шасси, армированные алюминием. Только выдерживали даже такие крепкие и дорогие колёса всего 20 посадок. А ещё для "Чёрной птицы" были нужны специальное кварцевое остекление кабины, которое бы не деформировалось при разогреве до температуры 315 градусов Цельсия.

Экипаж SR-71 из NASA у самолета в лётных костюмах. Фото: commons.wikimedia.org

Кроме того, чтобы кровь членов экипажа не закипела на высоте свыше 19 тысяч метров при низком давлении и высокой скорости, требовались специальные скафандры. Это тоже деньги.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу

Вообще само топливо для SR-71 обходилось только 18 тысяч долларов в час, все остальные затраты из 200 тысяч в час – сопутствующие эксплуатационные расходы. Именно из-за высокой стоимости каждого лётного часа командование ВВС США в конце концов отказалось от использования "Чёрной птицы" в разведывательных целях.