SR-71 Blackbird – самый дорогой в эксплуатации самолёт в мире
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После окончания Второй мировой войны в мире развернулось новое глобальное противостояние, названное в дальнейшем холодной войной. С одной стороны находились США со своими союзниками, с другой – СССР, страны соцлагеря и государства симпатизировавшие стране советов. Капиталистический уклад против социалистического.
На ходе этого противостояния нашим заклятым врагам постоянно не давали покоя военные секреты СССР. В связи с этим над территорией нашей страны постоянно производились полёты разведывательной авиации США. Но и эти полёты прекратились после того, как советские зенитчики 1 мая 1960 года "приземлили" американского лётчика Фрэнсиса Пауэрса, прилетавшего на своём самолёте-разведчике U-2 "посмотреть", что происходит на территории нашей страны.
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После этого разведывательные полёты американских ВВС над территорией СССР больше не производились. Теперь их маршруты пролегали вдоль границ Советского Союза. Специально для этих задач был спроектирован и запущен в серийное производство специальный самолёт-разведчик SR-71 Blackbird ("Чёрная птица"). Машина, которой принадлежит абсолютный мировой рекорд скорости среди всех летательных аппаратов, составивший 3529 км/ч.
Разведывательные полёты самолётов SR-71 вдоль советских границ проходили на большой высоте и высокой скорости всего по двум маршрутам: вдоль западного побережья Норвегии и Кольского полуостров и над Балтийским морем. Второй маршрут назывался "Балтийский экспресс". Правда, все усилия американцев что-то выведать свелись на нет с появлением в 1970 году на вооружении истребительных полков ПВО СССР скоростных высотных перехватчиков МиГ-25. А затем им на смену пришли и перехватчики МиГ-31.
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Помимо рекорда скорости SR-71 Blackbird вошёл в историю авиации как самый дорогой в эксплуатации самолёт в мире. Стоимость всего одного лётного часа каждой такой машины составляла 200 тысяч долларов США. Именно из-за дороговизны эксплуатации самолёты этого типа были сняты с вооружения. Для разведывательных полётов всех SR-71 из американского бюджета ежегодно тратилось от 200 до 300 миллионов долларов США. При этом результаты разведки не оправдывали затраты. Откуда такая огромная стоимость одного лётного часа "Чёрной птицы"?
Для SR-71 требовалось специальное авиационное топливо, способное выдерживать высокие температуры при высокой скорости полёта. Стандартное топливо могло взорваться на скорости 3 Маха. Компания Pratt & Whitney разработала топливо JP-7, отличавшееся высокой термической стабильностью. Предположительно, его летучесть была настолько низкой, что в него можно было бросить горящую спичку без риска взрыва. Топливо трудно было зажечь, поэтому, чтобы вызвать его воспламенение и сгорание в двигателях SR-71 требовалось специализированное
Кроме того, самолёт отличался "прожорливостью" топлива и в полёте ему была необходима дозаправка. За один час в воздухе SR-71 сжигал от 16 до 20 тонн топлива в зависимости от режима полёта. Без дозаправки разведчик мог пролететь только 4800 километров, что очень мало для поставленных задач. Заправлять "Чёрную птицу" в воздухе необходимо было каждые 90 минут полёта. Соответственно, нужны были самолёты заправщики. Уже имеющиеся не подходили из-за специфики топлива, поэтому для обеспечения парка из 32 "Чёрных птиц" было заказано 56 воздушных танкеров KC-135Q.
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Но дело не только в топливе. SR-71 – очень тяжёлый самолёт, его посадочная масса составляла 85 тонн. Для того, чтобы посадить такую махину, требовались специальные колёса шасси, армированные алюминием. Только выдерживали даже такие крепкие и дорогие колёса всего 20 посадок. А ещё для "Чёрной птицы" были нужны специальное кварцевое остекление кабины, которое бы не деформировалось при разогреве до температуры 315 градусов Цельсия.
Кроме того, чтобы кровь членов экипажа не закипела на высоте свыше 19 тысяч метров при низком давлении и высокой скорости, требовались специальные скафандры. Это тоже деньги.
Вообще само топливо для SR-71 обходилось только 18 тысяч долларов в час, все остальные затраты из 200 тысяч в час – сопутствующие эксплуатационные расходы. Именно из-за высокой стоимости каждого лётного часа командование ВВС США в конце концов отказалось от использования "Чёрной птицы" в разведывательных целях.
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