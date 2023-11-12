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АПЛ проекта 705(К) "Лира" – советская субмарина, опередившая время

О советской подводной лодке с высокой степенью автоматизации и минимальным экипажем
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1.jpgСоветская АПЛ проекта 705К "Лира". Настоящий подводный истребитель. Фото из открытых источников

После окончания Второй мировой войны бывшие союзники по антигитлеровской коалиции стали формально стали геополитическим противниками, а по факту настоящими врагами. Достаточно было одной небольшой искорки в международных отношениях, чтобы в пламени очередного глобального конфликта полыхнул весь мир. А искрило в отношениях между СССР и США достаточно часто. Хорошо, что успевали тушить.

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Между двумя противоборствующими лагерями началась гонка вооружений. Каждый новый вид оружия становился всё опаснее, смертоноснее и разрушительнее. При этом следует отметить, что по целому ряду направлений Советский Союз изначально находился на позиции догоняющего.

Советская атомная подводная лодка проекта "Лира" (по классификации НАТО – "Альфа"). Фото: wikipedia.org

Например, свои первые атомные бомбы Штаты получили уже к концу Второй мировой войны и даже успели их испытать на реальных целях "под занавес" конфликта. Советский Союз испытал свою первую атомную бомбу только в 1946 году. Первая американская подводная лодка, оснащённая реактором вошла в состав ВМС США в 1954 году, а советском ВМФ первая АПЛ (К-3 "Ленинский комсомол") появилась только в 1959 году.

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Но несмотря на отстающие позиции, советским корабелам удалось не только догнать, но и перегнать американцев в своих разработках. Ярким примером этому может служить АПЛ проекта 705(К) "Лира" – советская субмарина, опередившая время. Подводная лодка основным предназначением которой стала охота за подводными ракетоносцами противника.

Головной корабль этого проекта был заложен в апреле 1969 года, а в состав флота субмарина вошла уже в 1971 году. Всего же по 1981 год включительно было построено семь субмарин этого проекта. По классификации НАТО лодки проекта "Лира" проходили под обозначением Alfa ("Альфа").

На момент своего проектирования подводная лодка проекта 705(К) была действительно передовой в мире и не имела аналогов. Впрочем, аналогов этой субмарине нет даже сейчас.

Во-первых, прочный корпус лодки был выполнен из титана. Это была настоящая революция в судостроении того времени.

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Во-вторых, в качестве силовой установки корабля был использован мощный реактор на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем.

Реактор был достаточно мощным и при довольно компактных размерах. Применение такого реактора позволило существенно сократить размеры лодки и наделить её высокими скоростными характеристиками. Лодка имела длину 81,4 метра, ширину – 10 метров. Надводное водоизмещение АПЛ составляло всего 2300 тонн, а подводное – 3200 тонн. При этом максимальная скорость подводного хода лодки достигала 41 узла. Скорость надводного хода – 14 узлов.

АПЛ проектов 705 и 705К в пункте базирования. Источник фото: war-book.ru

Под водой АПЛ могла набрать максимальный ход всего за 60 секунд! Великолепный показатель. Лодка проекта "Лира" по праву может считаться своеобразным гоночным болидом среди всех подводных лодок мира.

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При этом следует отметить, что абсолютный рекорд подводной скорости также принадлежит советской субмарине. Рекордсменом стала экспериментальная АПЛ К-222 проекта 661 "Анчар". В 1970 году на испытаниях она достигла скорости 44,7 узла.

Помимо великолепных скоростных характеристик "Лира" демонстрировала и непревзойдённую манёвренность. Продолжительность циркуляции лодки на 180 градусов в подводном положении и на максимальной скорости составляла всего 40 секунд. В случае торпедной дуэли у субмарины противника не было никаких шансов уйти от "Лиры".

Прочный титановый корпус позволял советской АПЛ погружаться на весьма приличную глубину. Рабочая глубина погружения лодки составляла 320 метров, максимальная – 450 метров. Оба значения находятся далеко за пределами досягаемости противолодочных средств, которые в то время стояли на вооружении потенциального противника.

Кроме того, титановый корпус был устойчив к коррозии, а саму лодку было труднее обнаружить за счёт парамагнитных свойств корпуса.

И всем этим чудом советского кораблестроения управлял экипаж, состоявший всего из 32 офицеров и мичманов. Это свидетельствует о высокой степени автоматизации корабля. И это то в 70-е годы прошлого столетия! Изначально, по замыслу конструкторов, управляться с субмариной должен был экипаж из 16 человек.

Небольшой экипаж корабля располагался в центральном посту. В носовой части лодки располагалось вооружение (шесть 533-мм торпедных аппаратов) и радиоэлектронное оборудование. Доступ к носовому, реакторному и двигательному отсеку обеспечивался только для обслуживания оборудования. Даже погрузка торпед на лодку была автоматизированной.

Центральный пост АПЛ проекта 705 "Лира". Фото из открытых источников

Лодка проекта 705(К) "Лира" стала первой советской субмариной, получившей всплывающую спасательную капсулу. Эта капсула обеспечивала спасение экипажа даже с максимальной глубины погружения АПЛ. Впоследствии такая опция появилась на всех советских подводных лодках.

Несмотря на свои передовые возможности, "Лира" имела и некоторые недостатки. Серьёзной ахиллесовой пятой подлодок этого проекта была достаточно высокая шумность. Из-за производимого шума гидроакустики противника легко могли обнаружить советскую АПЛ. Но у "Лиры" ставка была на скорость. Шумность принесли в жертву скорости. Предполагалось, что в случае обнаружения советская лодка достаточно легко оторвётся от преследования.

Другая проблема заключалась в титановом корпусе. Это очень прочный материал, но гнуть и формовать его для строительства лодок было достаточно сложно.

И третьей проблемой стала дороговизна каждой такой лодки. Они были очень дорогими в постройке и в повседневной эксплуатации.

В 1972 году на головной лодке данного проекта (К-64) произошла авария в реакторном отсеке. Лодку не стали ремонтировать. Реактор заглушили, а саму субмарину отбуксировали на судоремонтный завод "Звёздочка". Впоследствии носовую часть лодки отрезали и переправили в Ленинград, где её использовали в качестве тренажёра для подготовки подводников. Кормовая часть АПЛ осталась в Северодвинске, где затем была утилизирована.

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Остальные шесть подводных лодок проекта 705(К) продолжали службу в составе ВМФ СССР, а затем и ВМФ России. Последняя лодка этого проекта была выведена из состава российского флота в 1996 году.

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