Коллективная Европа очень хочет помочь Киеву деньгами, только власти Венгрии против этого

Фото: © РИА Новости / Алексей ВитвицкийНа протяжении длительного времени коллективный Запад, который пытался использовать Украину в роли тарана против России, оказывал Киеву всевозможную помощь, как непосредственно оружием, так и финансовую. Основным спонсором незалежной, конечно, были США. Но в последнее время "краник" с этой помощью стал иссякать. В Вашингтоне прямо говорят, что пока денег нет.

В свете событий, происходящих на Ближнем Востоке, есть определенная вероятность, что финансовые потоки для Киева из Вашингтона в скором времени и вовсе прекратятся. Причина понятна – Израиль для США важнее незалежной, поскольку поражения этой страны поставит под вопрос доминирование Штатов во всем регионе. Таким образом, Вашингтон, возможно, попробует сбросить бремя дальнейшего финансирования на коллективных европейцев. Однако и в самом Евросоюзе не всё так гладко. Во-первых, бюджеты европейских стран изрядно прохудились из-за антироссийских санкций и той самой оказываемой военной "помощи" Киеву. Во-вторых, в коллективной Европе нет согласия в вопросе, стоит ли вообще оказывать военную и финансовую помощь незалежной. Фактически против этой помощи выступает Венгрия, которая имеет целый ряд претензий к Украине и не прочь сохранить партнёрские отношения с Россией.

реклама

Как сообщило агентство Bloomberg, теперь Евросоюз рассматривает план помощи Украине в обход вето Венгрии.

По данным издания, в высоких кабинетах ЕС рассматривают альтернативный план по оказанию помощи Киеву. Он необходим на тот случай, если Венгрия "закапризничает" и заблокирует выделение помощи в размере 50 миллиардов евро (53,4 миллиарда долларов США).

По словам источников, занятых в обсуждении, новое предложение будет включать национальные гарантии со стороны стран-членов Евросоюза для привлечения финансирования на рынках, если официальный Будапешт заблокирует пересмотр долгосрочного бюджета ЕС. Отмечено, что решение таких вопросов требует единодушия среди всех стран организации.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался поставлять Украине оружие и уже неоднократно заявлял, что "контрнаступление" Киева обречено на провал. Тем самым он вызвал раздражение у других европейских столиц. А ещё Орбан до сих пор не желает поддерживать новый пакет помощи Украине.

Но, как отмечено, всё тот же Орбан на скорое предоставление Венгрии со стороны ЕС хотя бы части из 30 миллиардов евро. Выделение этих средств Будапешту было отложено в прошлом году из-за опасений по поводу "отката" демократии в Венгрии.

Как заявил в своём выступлении перед Европарламентом Йоханнес Хан, комиссар ЕС по бюджету, организация не может шантажироваться ни одним из её несогласных участников.

"Конечно, вы можете сделать вещи более сложными и громоздкими, если вам нужно единогласие, но в прошлом мы видели совершенно ясно, что вы не можете остановить нас в наших действиях", — сказал он. "Конечно, все может быть сложнее, если подумать об Украине. Конечно, мы можем найти решение, включающее только 26 государств-членов".

Источники Bloomberg на условиях анонимности сообщили, что некоторые из стран Евросоюза выступают за то, чтобы в ближайшее время найти альтернативные источники финансирования Украины. Помимо этого идёт поиск инструментов оказания давления на венгерского премьера Виктора Орбана.

В то же время министр экономики Испании Надия Кальвиньо (Испания сейчас председательствует в ЕС) и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис считают, что согласия необходимо достичь в рамках долгосрочного бюджета Евросоюза. Кстати, сам Домбровскис на пресс-коференции по итогам встречи министров финансов стран ЕС почему-то говорил не о помощи Киеву как таковой, а о кредите!

Как сообщает Bloomberg, опасения по поводу возможного венгерского вето и размышления о том, как его обойти, возникли, когда Будапешт призвал к всестороннему обсуждению эффективности и устойчивости существующей стратегии ЕС в отношении Украины, которая, как утверждается, не приносит результатов.

Совсем недавно власти Венгрии заявили, что хотят оценить объёмы финансовой помощи и факторы риска. Наибольшую обеспокоенность у политиков из Будапешта вызывает коррупция на Украине.

Как заявил Гергей Гуляс, руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии, Будапешт видит попытку шантажа со стороны Брюсселя. Венгрия готова обсуждать бюджет Евросоюза, даже готова обсуждать выделение помощи Украине в краткосрочной перспективе (от шести месяцев до года). Но Будапешт не согласится начать переговоры с Киевом о членстве Украины в Евросоюзе.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Что-то подсказывает, что коллективная Европа потихоньку начала трещать по швам. Кто виноват? Ответ очевиден. И это только начало.