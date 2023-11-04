Пулемётчик РККА ведёт огонь из ДП-27. Фото из открытых источников

Пулемёт – групповое стрелковое оружие, без которого не обходится современной войне. Впервые массово пулемёты были применены во время англо-бурской войны 1899-1902 гг. Тогда широко применялся станковый пулемёт конструкции Хайрема Максима. Затем была русско-японская война 1904-1905 годов, где также массово применялись пулемёты. Но все они были станковыми.

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Если говорить о ручном пулемёте, то есть об оружии которое может переносить лишь один боец и так же в одиночку вести из него огонь, то первые ручные пулемёты появились незадолго до Первой мировой войны. Именно в этой войне ручные пулемёты доказали свое право на существование наряду со станковыми пулемётами.

После Первой мировой было ещё много военных конфликтов в различных уголках земного шара, в которых применялись ручные пулемёты. Но самое массовое применение ручных пулемётов пришлось на самую страшную войну в истории человечества – Вторую мировую. Ручные пулемёты активно применяли все противоборствующие стороны.

А какой ручной пулемёт был самым лучшим в годы Второй мировой войны?

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Как ни странно, но лучшим ручным пулемётом Второй мировой войны следует считать советский ДП-27 конструкции Василия Алексеевича Дегтярёва. Этот ручной пулемёт, принятый на вооружение Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) ещё в 1927 году прошёл Халхин-Гол, Зимнюю войну с Финляндией, всю Великую Отечественную войну.

Расчёт пулемёта ДП-27

За все годы пулемёт неоднократно дорабатывался, уже во время ВОВ появился модернизированный вариант пулемёта под обозначением ДПМ. В процессе модернизации конструктор учел все недостатки оружия, выявленные во время боевых действий. Кроме того, ручной пулемёт Дегтярёва получил сменный ствол.

Так почему же ДП-27 следует считать лучшим пулемётом Второй мировой войны? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо посмотреть, чем воевали союзники и противники. Посмотреть какие ручные пулемёты были у них и сравнить.

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Традиционно к самым лучшим пулемётам периода второй войны кроме ДП-27 относят британский Bren, американский Browning M1918A2 (BAR), чехословацкий ZB vz. 30 и итальянский пулемёт Breda Mod.30. Ниже представлены основные характеристики всех пулемётов.

Технические характеристики лучших пулемётов Второй мировой войны

По массе и габаритам всё представленные ручные пулемёты являются "одноклассниками". Калибр патрона у всех пулемётов тоже практически одинаковый. Все пулемёты выполнены под использование винтовочного патрона. Исключение составляет пулемёт Breda Mod.30, там патрон ближе к промежуточному, чем к винтовочному.

Прицельная дальность максимальная у американского "Браунинга", что вполне объяснимо. Дело в том, что американский пулемёт скорее даже не ручной пулемёт в классическом понимании, а автоматическая винтовка предназначенная для применения в наступлении.

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Прицельная дальность у всех представленных ручных пулемётов практически схожая, что тоже легко объяснить. Калибр почти одинаков, длина ствола тоже почти одинаковая. Исключением является американский "Браунинг". И это объяснимо, так как говорилось, что это скорее винтовка, а не пулемёт.

Кстати, британский "Брэн" является ни чем иным, как лицензионной копией чехословацкого пулемёта ZB vz. 26. А дальнейшим развитием последнего является ZB vz. 30. По сути британский и чехословацкий пулемёты – одно и то же оружие.

Стрелок с ручным пулемётом Bren. Фото: commons.wikimedia.org

Теперь самое интересное, а именно скорострельность пулемётов. У всех рассматриваемых образцов она заявлена в диапазоне 500-600 м/с. Но это в теории, при непрерывном огне и непрерывной подаче патронов. Реальная скорострельность (практическая) намного меньше. Например, у ДП-27 практическая скорострельность всего 80 выстрелов в минуту. У других образцов меньше.

Почему? Дело в магазине для патронов. Чехословацкий и американский пулемёты оснащались отъемными коробчатыми магазинами на 20 патронов, у британского пулемёта отъёмный коробчатый магазины были ёмкостью на 20 и 30 патронов.

Главная задача пулемётчика в бою? Всё верно, обеспечить высокую плотность огня. Та ещё задача с магазинами на 20 выстрелов. Про итальянский пулемёт Бреда говорить не приходится. Там всё было ещё веселее. Дело в том, что пулемёт оснащался неотъёмным магазином, а патроны требовали смазки.

Голландские солдаты с ручным пулемётом Breda Mod.30. Фото из открытых источников

А вот советский ДП-27 с дисковым магазином на 47 патронов со своими задачами справлялся прекрасно как в обороне, так и в наступлении. Простой, надёжный, неприхотливый. Вот почему он считается лучшим ручным пулемётом Второй мировой войны.

Ряд экспертов и интересующихся военной тематикой отметят, что ДП-27 незаслуженно назван лучшим ручным пулемётом Второй мировой войны. Что лучшими являются немецкие пулемёты MG 34 и MG 42. Последний за его высокую скорострельность прозвали "циркулярной пилой Гитлера". Крайне неверное утверждение. Почему? Потому что оба немецких пулемёта относятся к совершенно другому классу – классу единых пулемётов. Тактика применения единых пулемётов совершенно другая.

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А среди ручных пулемётов в годы войны не было равных именно советскому ДП-27.