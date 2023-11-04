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crazycat21
Reuters: США предоставили Украине военную помощь на сумму 425 миллиона долларов
На этот раз Штаты пожадничали потому что денег уже нет. Свободных снарядов тоже

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Фото: Министерство обороны США

Соединённые штаты продолжают оказывать Киеву "помощь" различными военными товарами нехорошего назначения. Стало известно, что администрация Байдена объявила о выделении очередного такого пакета. Его стоимость составляет 425 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Как отмечено, в пакете используются последние средства Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI). Это фонд размером 18 миллиардов долларов США, который позволял администрации Байдена приобретать вооружение у промышленности, а не брать его из запасов американской армии.

300 миллионов из последнего пакета будут направлены на приобретение боеприпасов с лазерным наведением для борьбы с дронами, в том числе на комплект ракетного оборудования Vehicle Agnostic Modular Palletized ISR (VAMPIRE) производства компании L3Harris Technologies.

Ещё 125 миллионов будет потрачено на оружие. Такая возможность появилась благодаря использованию президентского разрешения на сокращение штата. Это разрешение позволяет Байдену передавать "излишки" вооружения и имущества со складов армии США без разрешения Конгресса во время чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили в Пентагоне, в состав передаваемого вооружения войдут боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, боеприпасы для систем HIMARS, 105-мм и 155-мм артиллерийские снаряды, противотанковые комплексы TOW, противопехотные мины и десяток грузовиков.

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В новом пакете военной помощи Киеву со стороны Вашингтона обращает на себя внимание явный перекос в сторону средств ПВО. О чём это говорит? Во-первых, это говорит о том, что зима близко и киевские деятели стараются как могут для защиты энергетической инфраструктуры. Во-вторых, это говорит о том, что свободных снарядов у США нет. Если и есть, то Вашингтон передаст их Израилю. Много ли боеприпасов можно закупить на 125 миллионов с учётом того, сколько ВСУ расходуют ежедневно? Кстати, и денег у Вашингтона тоже нет. По крайней мере, пока нет. Было прямо сказано, что это последние деньги из имевшихся 18 миллиардов.

#украина #новости #сша #политика #оружие #военный #конфликты
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