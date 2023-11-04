Палубный перехватчик F-14A в полёте, 1985 год. Фото: commons.wikimedia.org

В последнее время в мировом военном авиастроении явно прослеживается тенденция к производству универсальных боевых самолётов. Такие машины способны как бороться с авиацией противника, так и выполнять ударные функции. При этом производители самолётов забывают о том, что универсальное зачастую бывает хуже специализированного. Но проектирование и производство многофункциональных самолётов, скорее, не прихоть конструкторов, а воля политиков. Современный боевой самолёт – штука достаточно дорогая.

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Ещё несколько десятилетий назад такого в мировой авиации не было. Истребители истребляли самолёты врага, бомбардировщики бомбили, а штурмовики оказывали огневую поддержку войскам. Сейчас большинство истребителей неплохо справляются с ударами по наземным целям. Веяние времени.

Ярким примером может стать судьба самолёта F-14, знакомого многим по голливудскому фильму "Top Gun". В настоящее время самолёты данного типа уже сняты с вооружения. Единственным эксплуатантом некоторого количества F-14 остаются ВВС Ирана. Итак, о том, как истребитель-перехватчик превратился в бомбардировщик

Двухместный палубный истребитель-перехватчик F-14 Tomcat (Кот Том), спроектированный фирмой Grumman, был принят на вооружение авиацией ВМС США в 1974 году. Как уже понятно из назначения самолёта, основной задачей палубных эскадрилий на F-14 было прикрытие авианосных групп от атак с воздуха, пока штурмовые эскадрильи выполняют свою работу. На момент принятия "Томкэта" на вооружение холодная война была в самом разгаре, поэтому основным противником для них являлись ракетоносцы морской авиации СССР.

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Американский палубный перехватчик F-14A сопровождает советский самолёт Ту-95РТ. Фото: commons.wikimedia.org

Для своего времени F-14 был действительно уникальным боевым самолётом. Двухдвигательный, предназначенный для полётов и уничтожения самолётов противника днём и ночью в любых метеоусловиях.

Перехватчик имел передовой и очень мощный радар Hughes AWG-9, способный одновременно отслеживать 24 воздушных цели. Мощное радиоэлектронное оборудование было дополнено дальнобойными ракетами Phoenix AIM-54A класса "воздух-воздух", способными поражать цели на удалении 135 километров. Помимо этих ракет были и ракеты попроще. Кроме того, перехватчик изначально мог нести различные авиационные бомбы. А ещё он имел встроенную шестиствольную 20-мм пушку M61A1 Vulcan.

Посадка истребителя F-14A на палубу авианосца. Фото: commons.wikimedia.org

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В общем, нормальный такой серьёзный воздушный боец, способный покрошить в пыль любого противника. Но после двух десятилетий своей службы в роли перехватчика, F-14 вдруг был переквалифицирован во многоцелевой истребитель. Тому были веские причины.

Во-первых, за два десятка лет никто так ни разу ни атаковал вверенные для охраны авианосные группы. Во-вторых, Советский Союз распался и охранять воздух над американскими АУГ стало просто не от кого. Перехватчик "заставили" бомбить. Был F-14 Tomcat, а стал Bombcat.

Самолет F-14B с системой тактической воздушной разведки в небе над Персидским заливом, 1997 год. Фото: commons.wikimedia.org

Была ещё одна причина такого интересного решения. Дело в том, что ВМС США вывели из эксплуатации весьма неплохо себя зарекомендовавшие, но устаревшие, палубные штурмовики A-6 Intruder. Ниша ударных самолётов оказалась пуста. Конечно, на вооружении флотской авиации тогда уже стояли универсальные самолёты F/A-18A/C Hornet, но объективно "Томкэт" брал больше боеприпасов, чем "Шершень". Так было до того момента, как на вооружение ВМС США не стали поступать новые самолёты F/A-18E/F Super Hornet.

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Самолёты F-14 Tomcat и F/A-18 Hornet в совместном полёте. Фото из открытых источников

Однако на практике, при работе по наземным целям, бывший перехватчик изначально нуждался в некоторой помощи со стороны. Когда F-14 участвовали в своей первой бомбардировке бывшей Югославии в 1995 году, их работу обеспечивали "Хорнеты". Последние занимались подсветкой бомб с лазерным наведением, которые несли "Томкэты".

Два типа самолётов органично дополняли друг друга по той причине, что бомбы с лазерным наведением – оружие очень дорогое. При нерасходовании боеприпасов во время задания F-14 запросто мог вернуться на авианосец с бомбами на подвеске. В свою очередь, "Хорнету" пришлось бы эти бомбы сбросить и утопить.

Истребитель F-14B сбрасывает 1000-фунтовую бомбу Mark 83 на полигоне. Фото: commons.wikimedia.org

Позже F-14 всё же получил модуль лазерного и инфракрасного наведения, размещённый в подвесном контейнере. Работы по дооборудованию истребителей F-14B были завершены в 1996 году. Получился Bomcat. Первое боевое применение таких самолётов состоялось в небе Югославии в 1999 году.

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Модернизация хоть и несколько продлила срок службы имеющихся F-14, но не надолго. Модернизированные истребители бомбили Югославию, затем Ирак и Афганистан в 2000-х годах. В 2006 году самолёты данного типа были сняты с вооружения авиации ВМС США.