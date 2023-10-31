В скором времени российские военные получат превосходные боевые машины

Фото: mil.ru

Как сообщили СМИ, "Курганмашзавод", производитель боевых машин пехоты отправил в Вооруженные силы очередную партию новых БМП-3. Во время церемонии отправки присутствовал начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Александр Шестаков. Он высоко оценил характеристики БМП-3 и заявил, что она не имеет аналогов и превосходит противника.

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Со слов генерала, ведётся постоянная доработка боевой машины. В ходе таких доработок БМП-3 была оснащена новой защитой, новыми системами заметности, новыми приборами наблюдения и защитой от беспилотного оружия.

Как заявил высокопоставленный военный, БМП-3 по совокупности своих характеристик превосходит аналогичную технику противника. И это было доказано на поле боя. И вообще в Министерство обороны довольны этой машиной.

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Необходимо отметить, что уже на момент своего появления "тройка" не имела конкурентов в мире! Броня БМП-3 в круговую выдерживает обстрел из 12,7-мм пулемёта, а лобовая проекция выдерживает 30-мм снаряды автоматических пушек. И всё это дело дополнено двумя орудиями, одно из которых полуавтоматическое калибром 100 мм. Ни одна из серийно выпускаемых в мире БМП таким набором похвастаться не может. Надо полагать, что после усовершенствований БМП-3 стала ещё лучше.