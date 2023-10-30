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Маршал Устинов – лучший министр обороны СССР

При Устинове Советский Союз достиг такой военной мощи, что мог взломать оборону НАТО на широком фронте
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Дмитрий Фёдорович Устинов. Источник фото: tvc.ru/

Так исторически повелось, что главным военным человеком в нашей стране традиционно является министр обороны. Конечно, это если не брать в расчёт полномочия Верховного Главнокомандующего. Министр обороны главный над всем служивым людом и вооружением.

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Такие министры в России были всегда. И в царской России, и в Советском Союзе, и в новой постсоветской России. Конечно, во все времена должность руководителя военного ведомства называлась по-разному, но её суть от этого не менялась. Например, в различные годы советской власти эта должность называлась "народный комиссар по военным и морским делам СССР" и "народный комиссар обороны СССР", и "народный комиссар Вооружённых сил СССР" (этот пост занимал сам Сталин), и "министр Вооружённых сил СССР", и "военный министр СССР". В конце концов, сошлись на привычном наименовании "министр обороны СССР".

Особо следует отметить, что, в отличие от "цивилизованных" западных стран, в СССР на эту должность назначались преимущественно люди, имевшие военный опыт. Потому что в Советском Союзе должность министра предусматривала не только административные и представительские функции, но и непосредственное управление Вооружёнными силами. Казалось бы, несовместимые вещи, но так повелось. На посту министра обороны в разное время побывали многие уважаемые и заслуженные люди: маршалы Ворошилов, Тимошенко, Василевский, Малиновский, Жуков...

А кто был лучшим министром обороны СССР? Никто не принижает заслуги перед страной перечисленных выше маршалов, но, по оценкам абсолютного большинства аналитиков, лучшим министром обороны СССР стал маршал Дмитрий Фёдорович Устинов. Он занимал должность руководителя военного ведомства страны на протяжении девяти с лишним лет, с 29.04.1976 по 20.12.1984 гг. Дата окончания полномочий министра связана со смертью Дмитрия Фёдоровича.

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Очень заслуженный человек, сделавший много полезного для укрепления обороноспособности нашей страны. Особо стоит отметить тот факт, что военного образования у Дмитрий Фёдоровича не было. Конечно, если не понимать под этим образованием опыт, приобретённый в рядах Красной Армии во время боёв с басмачами в 1923 году.

Зато у Устинова было прекрасное инженерное образование. В пользу этого свидетельствует тот факт, что с 1937 года он последовательно занимал должности инженера-конструктора, заместителя главного конструктора, директора завода "Большевик" (г. Ленинград). А в 1937 году Устинову было всего 29 лет. Сейчас таких людей уважительно называют технократами.

Подлипки. Центральное артиллерийское конструкторское бюро. Организаторы производства и конструкторы артиллерийского вооружения. В первом ряду слева направо: Нарком вооружения СССР Герой Социалистического Труда Д.Ф. Устинов, начальник Главного артиллерийского управления РККА генерал-полковник Н.Д. Яковлев, первый заместитель начальника и Главного конструктора Центрального бюро артиллерийского конструкторского Герой Социалистической Труда генерал-лейтенанта инженерно-технической службы И.И. Иванов. Во втором ряду в центре стоит генерал-майор инженерно-артиллерийской службы А.А. Толочков. Фото: mil.ru / commons.wikimedia.org

С 9 июня 1941 года Устинов получил пост наркома вооружения страны. Именно благодаря усилиям Дмитрия Фёдоровича и его подчинённых в суровые военные годы удалось наладить работу всего советского военно-промышлённого комплекса. За свои заслуги в 1942 году Устинов получил высокое звание Героя Социалистического Труда.

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В 1946 году, после упразднения наркоматов и образования отраслевых министерств, Устинов был назначен на пост министра вооружения СССР. Он стал одним из тех людей, благодаря которым страна обзавелась собственными ракетами. С марта 1953 года по декабрь 1957 года – министр оборонной промышленности.

В 1955 году приказом министра обороны СССР Дмитрий Фёдорович был признан состоящим на действительной воинской службе с момента присвоения ему воинского звания. Выходит, что задним числом? Получается так, поскольку в Красную Армию Устинов пришёл добровольцем в 1922 году, а демобилизовался через год.

Почему Устинова принято считать лучшими министром обороны за всё историю Советского Союза? Всё очень просто. Дело в том, что при Устинове Вооружённые силы страны достигли своего рассвета и стали мощнейшими в мире. Что и было наглядно продемонстрировано нашим постоянным заокеанским недругам в ходе оперативно-стратегических военных учений "Запад-81". Эти военные манёвры стали крупнейшими за всю историю СССР. Они проходили как на территории Советского Союза, так и на территории ряда стран Варшавского договора, а так же в акватории Балтики. А про манёвры армии и флота форматом "помельче" и говорить не приходиться. При Устинове они были обыденным делом.

Дмитрий Устинов, Николай Огарков и министр обороны ЧССР Мартин Зур на учениях "Запад-81". Фото: ИТАР-ТАСС

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В бытность Устинова министром обороны ВМФ СССР получил противолодочные вертолётоносцы проекта 1123 "Кондор", впоследствии сильно досаждавшие подводным лодкам противника. При нём же флот страны пополнился первыми тяжёлыми авианесущими крейсерами проекта 1143 "Кречет". При Устинове заложили пять таких кораблей и успели ввести в строй три из них. В результате чего СССР смог заявить о себе в качестве авианосной державы. Так же для флота закладывались современные многоцелевые атомные подлодки проекта 949А "Антей" и серийно строились РПКСН проекта 667БДР.

Именно Устинов стал инициатором создания мощнейших в мире бронетанковых сил, большая часть из которых была сосредоточена на европейском театре. Необходимость развития бронетанковых войск объяснялась возможным неядерным конфликтом в Европе и на Дальнем Востоке.

Также в развитии Вооружённых сил много внимания уделялось и ракетному оружию. В войска начали поставляться новейшие подвижные комплексы РСД-10 "Пионер" с баллистическими ракетами средней дальности, дополненные оперативно-тактическими ракетными комплексами "Темп-С" и "Ока". Всё это добро концентрировалось преимущественно на западном направлении. Почему?  Потому что при Устинове в военной доктрине СССР предусматривался упреждающий ракетно-ядерный удар в случае явной подготовки НАТО к войне против Советского Союза.

При реализации такого сценария предполагалось, что Советская Армия взломает глубоко эшелонированную оборону стран блока НАТО в Европе на довольно широком фронте. На всю военную операцию по установлению контроля над территорией Европы в военной доктрине Устинова отводилось всего 30-35 дней!

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Надо полагать, что если бы в то время случился военный конфликт между СССР и Североатлантическим альянсом, то в успехе военной операции по установлению контроля над Европой можно было бы не сомневаться. Только непонятно, что было делать с этой огромной территорией потом. Всё же сотни миллионов человек населения, которое никак нельзя было назвать лояльным к нашей стране. Впрочем, это утверждение справедливо и в настоящий момент.

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армия оружие история ракеты ссср военный корабли отрк &quot;ока&quot; рсд-10 устинов
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