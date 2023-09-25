В ходе очередных манёвров военные соседней страны умудрились потерять беспилотник. Предполагают, что он улетел в Россию

Скриншот видео Министерства обороны Латвии

В настоящий момент на территории Латвии проходят очередные военные учения под названием Namejs 2023 (Намей-2023). Это локальные мероприятия, в которых задействованы преимущественно вооружённые силы республики. Манёвры перешли в активную фазу. В них задействованы все подразделения ВМС Латвии, включая корабли патрульной и минной эскадр, две бригады Земессардзе (ополчение), Учебный центр ВМС и латвийские пограничники.

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Как сообщается, военные и ополченцы будут действовать в условиях, максимально приближенных к боевым. В ходе манёвров военная техника (включая бронетранспортеры), будет передвигаться по дорогам общего пользования и через населенные пункты, а самолёты национальных вооружённых сил (?) и союзников будут совершать полёты, в том числе и на малых высотах.

В общем стратегический замысел учений понятен. Оборона при помощи местных сил, "союзники" подсобят с воздуха. Но что-то в ходе манёвров сразу пошло не так...

Латвийские военные потеряли беспилотник. В прямом смысле. Пропажа произошла на границе с Россией. О ней сообщили представители Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии. Как сказали сами военные, связь с дроном была потеряна ещё в воздушном пространстве республики. Куда он делся, пока остаётся непонятным. Вероятное место приземления определялось согласно ранее зафиксированной траектории и по направлению ветра. Предполагается, что потерянный беспилотник приземлился на российской территории.

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Что же, всё очень даже может быть. Тем более в современных геополитических реалиях. А нечего летать там, где не просят. Тем более в непосредственной близости от границы.