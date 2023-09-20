Власти Польши в очередной раз дали понять, что требования, интересы и хотелки Киева для них не имеют никакого значения

Матеуш Моравецкий. Фото: © ТАСС / EPA / RAFAL GUZ

С момента начала Специальной военной операции, проводимой Россией на сопредельной территории для защиты своих государственных интересов, в процесс активно включилась и Польша. Правда, с другой стороны и исключительно тоже в собственных интересах.

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В Варшаве очень сильны реваншистские настроения. Польские правящие элиты, официально именующие себя консервативными (по факту они являются националистическими) всерьёз говорят о намерении воссоздать Речь Посполитую, простирающуюся от моря от Балтики до Чёрного моря. Но для этого Варшаве для начала необходимо вернуть территории, которые там всерьёз считают своими. Речь о тех самых "Всходних крёсах" – западных областях современной Украины. Вот и решили польские политики под шумок прибрать эти территории.

С самого начала Варшава стала оказывать Киеву всевозможную помощь. Разумеется, не просто так, а за определённые преференции для населения Польши на территории незалежной. А лобызания польского президента Дуды с его киевским коллегой Зеленским, заверения в дружбе и взаимопомощи лишь служили ширмой истинных намерений Варшавы. Киевским деятелям казалось, что всё для них идёт хорошо. Однако в настоящий момент "что-то пошло не так"...

Сначала Польша ввела одностороннее эмбарго на ввоз украинского зерна на свою территорию. И Варшаве плевать на требования Еврокомиссии, указания на неправомерность действий и кляуз Киева в международные инстанции. В польской столице конкретно заявили, что интересы аграриев Польши для них превыше всего.

Потом президент Польши Анджей Дуда во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН на весь мир заявил, что спасение утопающего – дело рук самого утопающего. В данном случае "тонет" незалежная. Как дал понять Дуда, Польша и так сделала много всего "хорошего" для своих соседей.

Похоже, до киевских деятелей не дошло настроение в Варшаве. В Киеве ведь привыкли, что они всегда требуют, сучат ножками, а им все потакают... Результат закономерный.

Стало известно, что Польша может расширить список товаров, запрещённых к ввозу с Украины. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью телеканалу Polsat.

Я предупреждаю украинские власти, потому что, если они будут обострять конфликт таким образом, мы добавим еще больше продуктов к запрету на ввоз в Польшу.

Так же политик напомнил, что Польша и так сделала очень много для соседей, поэтому рассчитывает на понимание своих интересов.

Кстати, под "пониманием интересов" можно подать всё что угодно. Как в контексте нынешнего зернового конфликта, так и гораздо шире.

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Складывается впечатление о том, что в Варшаве догадываются, что коллективный Запад рассматривает вариант "слива" Киева. На это косвенно указывает заявление Дуды на ГА ООН. От этого и такие угрожающие заявления Моравецкого в адрес соседей.