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Украина получит первые десять танков Abrams в сентябре
Американцы не сильно спешили с передачей обещанных Киеву танков "Абрамс". Первые машины данного типа прибудут на Украину только через полмесяца

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Танки Abrams на железнодорожных платформах. Фото из открытых источников

Коллективный Запад продолжает оказывать киевским властям военную "помощь". Началось всё с переносных противотанковых ракетных комплексов (в т.ч. Javelin) и турецких разведывательно-ударных беспилотников Bayraktar TB2. Но ни "Джавелины", ни "Байрактары" не оказались "вундерваффе", поэтому не смогли оказать сколь-нибудь заметного влияния на закономерный ход событий. Поэтому западные "помощники" начали поставки артиллерийских систем и бронетехники. 

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Касательно "брони", изначально это были старые танки и бронемашины советского образца. Но их запасам в европейских странах пришёл конец. Поэтому коллективный Запад принял решение о поставках своих основных боевых танков. Инициатива в создании "танковой коалиции" принадлежала США, Великобритании и Франции. Вашингтон пообещал передать свои танки Abrams, Лондон – Challenger 2, Париж – AMX-10. При этом особо следует отметить французов, поскольку подаренные ими боевые машины можно назвать танками поскольку-поскольку, это лёгкие колёсные разведывательные машины, вооруженные пушкой танкового калибра. 

Но сейчас речь не об этом, а именно о характере "танковой коалиции" и конкретно об американских танках. Три ведущие страны НАТО пообещали свои бронемашины для того, чтобы подтолкнуть младших партнеров по альянсу распахнуть ворота своих танковых парков и подарить Киеву танки Leopard. Получилось!

И если британские "Челленджеры" уже давно ошиваются в районе линии боевого соприкосновения, "Леопарды" продемонстрировали свою способность прекрасно гореть от ударов противотанковых средств, а один из французских "танков" даже стал трофеем армии России, то американских боевых машин в районе фронта пока не было видно. 

Американцы традиционно, даже в отношении своих союзников, поступили "по-джентельменски". В данном случае речь о союзниках по НАТО. США пообещали "подарить" Киеву аж 31 "Абрамс". Кстати, это батальонный комплект по советскому штатному расписанию. Но никак не батальонный комплект по штатам американской армии. В армии США танковый батальон на "Абрамсах" начитывает 54 машины. В общем, янки пообещали, но не дали... Сказали, что дадут позже. Якобы машины, передаваемые из наличия армии США, нуждаются в доработке. На самом же деле вся суть этой "модернизации" заключалась в демонтаже с танков критически важных элементов и компонентов. В частности, речь идёт об урановом наполнителе брони.

Похоже, что процесс подготовки танков в ВСУ завершился. Украина получит первые десять танков Abrams в сентябре. Об этом сообщило американское издание Politico. По данным издания, передача состоится приблизительно в середине месяца. Со слов представителя Пентагона, эти боевые машины находятся в Германии, на завершающем этапе "ремонта". Как только он завершиться, танки сразу же будут отправлены на Украину.

Как заявил официальный представитель военного ведомства США полковник Мартин О’Доннелл, 200 военнослужащих прошли обучение эксплуатации "Абрамсов" на полигонах Германии. 

Итак, американские танки в скором времени окажутся в степях незалежной, где с высокой долей вероятности примут участие в боевых действиях. Смогут ли они внести так ожидаемый киевскими деятелями перелом в ход событий? Сомнительно. Во-первых, эти "Абрамсы" будут сильно "ободранными". Во-вторых, десять танков (танковая рота) особой погоды не сделают. В-третьих, сам "Абрамс" – машина хоть и неплохо защищённая и скоростная, но очень тяжёлая. В условиях осенней распутицы эти танки просто будут вязнуть в чернозёме. В-четвёртых, двигатель "Абрамса" чрезвычайно прожорливый и требует особого авиационного топлива. А к каждому танку бензовоз не приставишь.

 

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#техника #танки #оружие #abrams #challenger 2 #amx-10
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