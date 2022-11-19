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Собираем бесшумный ПК в компактном корпусе

Интересный взгляд на проблему сборок в миниатюрных корпусах. Не судите строго, результат превзошел все ожидания
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Перед прочтением этой статьи, желаю вам всем хорошего настроения и позитивных эмоций! Не воспринимайте серьезно все написанное далее)

Итак, у меня появилась насущная необходимость собрать себе ПК в ультракомпактном корпусе, и я решил эту проблему кардинально. Современному железу я не доверяю, оно быстрое и дорогое и не позволяет мне решать мои задачи по просмотру на синие экраны смерти. Поэтому было принято решение собрать компьютер на том железе, которое идеально подходит под мои задачи.

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Корпус для ПК должен быть толщиной не более 3мм, и я думаю, что вы не найдете такой вариант в свободной продаже и по приемлемой цене, поэтому и принято непростое решение по сборке кастома.

Прежде всего корпус, хотя нет, к нему позже. Материнская плата MSI что-то там на G31 чипсете 775 сокете. Я считаю, что своими размерами, а также своей ценой она идеально подходит под этот конфиг.

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В материнской плате уже есть процессор, и это незабвенный Pentium 4 531 - лучший процессор для работы на данный момент. К тому же мои требования очень эксклюзивны, прошу не советовать мне процессоры Ryzen, а также современные процессоры Intel. Они имеют в своих микрокодах элементы цифрового порабощения, которые заставляют людей сидеть перед компьютером, не испытывая боли. Это совершенно неприемлемо для меня! К тому же, всем известно, что для подавляющего числа задач хватит 1 ядра, а тут у нас еще и 2 потока, ну просто сказка наяву!

Оперативной памятью будет служить планка DDR2 от Corsair объемом 512 Мб и частотой 533 Мгц. Да, слота два. Да, у меня есть еще одна такая же. Да, у меня есть две одинаковые гиговые плашки на 800 Мгц. Но мои тесты показывают, что данная память отлично чувствует себя в этой сборке. А главное, что занимает меньше места и пожирает меньше энергии. 

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Система охлаждения достойна процессора. Такой горячий камушек, как Пентиум 4 нуждается в хорошем охлаждении. И их есть у меня. Кулер с медным сердечником и 92 мм вентилятором от Deepcool. Да, ножек немного не хватает, но на 3х ножках все вполне будет держаться. И как вы видите, мы здесь избегаем колхоза в виде нейлоновых стяжек. Ненавижу колхоз, он убивает всю эстетику. Кстати вентилятор немного изношен, но установив комфортный для меня уровень вращения вентилятора в 0 rpm шуметь он не будет.

Термопаста.....Она не нужна. Ну серьезно, кто в наше прогрессивное время пользуется термопастой? Все независимые тесты, то есть мои, показывают полное отсутствие влияния термопасты на работу системы охлаждения. Мы только экономим на бесполезном компоненте, а экономить - важно! Клей тут просто так, я тестировал сборки с ним вместо термопасты, но эффективность он не показал, еще и потом мешал снять кулер с процессора, поэтому пожалуй обойдемся без извращений.

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А вот в качестве термопрокладок на нашу горячую видеокарту я использовал такую двустороннюю ленту. Из-за особенностей моей видеокарты ей нужны термопрокладки, а их у меня нет, поэтому в качестве оных будет такая лента. Да, видеокарта не охлаждается, но это не важно. Да и в моей сборке это не имеет решающего значения, поверьте.

А вот и моя гордость. GT 6600 на 256мб памяти. Без вентиляторов. Владельцы 4090 наверное в шоке, но под мои задачи мощностей этой карты вполне достаточно. Даже дополнительных разъемов питания нет, а значит, что ничего у нас не расплавится. Я надеюсь...

И да, радиатор тут с двух сторон, вот зачем нужна клейкая лента. Если бы не она, то карта коротнула бы и мы бы не получили игровой опыт.

Компьютер у нас бесшумный, а значит система охлаждения хорошо продумана. Поэтому подключаем еще 3 вентилятора для охлаждения наших компонентов. Да, они 3х пиновые и без регулировки оборотов. Да, они молотят на скорости почти 3000 об/мин, но если вы оглохнете в первые секунды работы этого зверя, то больше не услышите шум от работы ПК. Профит!

Корпус....Вы наверное понимаете, что компактность - основное мое условие, а поэтому было принято решение собирать в этом кастомном корпусе, который представляет собой картонку.

Больше всего меня в нем радует толщина. Где вы еще найдете такой корпус?

Естественно, железо в этот корпус мягко говоря не влезает, но я решение то нашел. Клей.

Ладно, наверное я погорячился, в моих задачах мы не будем двигать комп, а значит сила тяжести нам поможет, и мы обойдемся без клея. Ненавижу колхоз!

Все железки в сборе, пора подсобрать это.

Кошка инспектирует плату, на предмет шума. Шума нет, можно собирать. 

Я считаю что получилось великолепно, пожалуйста, не советуйте в комментариях другие корпуса или конфигурации. Поверьте, я знаю, что делаю. Но нет предела совершенству, добавим кожух для забора холодного воздуха процессором.

Кошка довольна!

Разъемов под подключение вентиляторов не хватило, но это не страшно. Даже два вполне справятся со своей задачей. Один просто будет лежать рядом, он обеспечивает правильное движение воздушных потоков в миниатюрном корпусе.

Наверное, вы заметили, что кое чего не хватает. И вы правы. Во первых на материнской плате нет батарейки биоса, но она в бюджет уже не уложилась, не уложился также и блок питания и накопители информации. Но еще раз повторю, для моих задач эти рудименты совершенно ни к чему. Зато хватило на монитор.

Да, он тоже как и компьютер работает в беспроводном режиме. Пробуем включить адскую машину апокалипсиса. 

Ну, он работает бесшумно. Точнее не работает. Но это не важно. Проблема оказалась простая. Я всегда знал, что композитор рабочего стола в виндовс не даст мне спокойно жить. Ну да, тут нет ОС, и вообще нет питания, но я то знаю, что виноват композитор винды. Кстати на последней фотографии прекрасно видно, что процессору прекрасно без термопасты, посмотрите, какой он чистый.

Думаю, если немного доработать этот конфиг, например добавить БП и накопитель, с накатанной ОС, то он позволит мне решать мои задачи. Мои задачи: Играть в пасьянс, параллельно любуясь синими экранами и перезагрузками компьютера из-за перегрева. 

Спасибо за прочтение данной статьи! Желаю вам, чтобы вам никогда не пришлось пользоваться подобными компьютерами!

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