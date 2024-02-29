Вступление

В прошлой статье я писал о настройке вентиляторов, и настраивал обороты кулера, в том числе и на втором компьютере, который у меня имеется. Шум действительно стал меньше, но хотелось сделать компьютер еще тише.

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И тут я вспомнил, что у меня лежит без дела довольно большой башенный кулер Deepcool AG620. Это довольно крупная модель, которая имеет 6 тепловых трубок без прямого контакта с крышкой процессора. По своим габаритам он не может быть отнесен к суперкулерам, хотя и не сильно им уступает. Зато, благодаря небольшой высоте он может вместиться в большинство Mid-Tower корпусов и даже в некоторые Mini-Tower. Чуть больше года назад я приобрел его по довольно привлекательной цене, и сначала он трудился в моем основном ПК. Но позже я вернул более компактный кулер, а этот отложил до лучших времен.

Сразу скажу, что второй компьютер собран на платформе LGA1151 и имеет процессор Intel Core i5-7400 с заявленным TDP в 65 ватт. По современным меркам он довольно слабый, но у него есть и свои плюсы. Процессоры поколения KabyLake не были очень горячими, особенно если их не разгонять, что нам пригодится. Производительность данный процессор имеет достаточную для нетребовательных задач, коими я его и нагружаю. Интернет, офисные приложения и прочий нетребовательный софт работает на нем нормально.

Даже боксовый кулер до определенного момента меня устраивал, хоть и издавал неприятный гул. Но раз кулер побольше был у меня в наличии и имел крепления, то я решил попробовать установить его без активного охлаждения.

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Компьютер с боксовым кулером

Тест с боксовым кулером Intel

Перед тем, как устанавливать другой кулер, решил посмотреть, как справляется боксовый брусок алюминия.

Температуры при использовании боксового кулера

В тесте стабильности AIDA64 он показал вполне приличные 60 градусов в нагрузке через 3 минуты после начала теста, и температура не росла. Единственным минусом был шум вентилятора. Перед тестом в BIOS я сбросил все настройки на авто, чтобы показатели были точнее.

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Также я не проводил андервольтинг данного процессора и его напряжение все время было в режиме Авто.

Процесс замены кулера

Итак, снимаем боксовый кулер и смотрим на пятно контакта термопасты. Термопаста нанесена около месяца назад и в отличном состоянии.

Пятно контакта при использовании боксового кулера

Пятно контакта нормальное, тем более для кулера, использующего клипсы для крепления. Стираем старую термопасту. Термопаста использовалась ID-Cooling Frost X05. Бюджетное решение, но с достаточной теплопроводностью. При замене кулера будем наносить ее же.

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Снимаем старую пасту

После снятия термопасты, можем прочесть надпись на крышке. Если кто-то вдруг сомневался, то теперь может наглядно убедиться, что установлен именно Core i5 7400.

Сравним два кулера визуально. Вот такая колоссальная разница в габаритах. Я хотел сделать сравнение еще и по весу, но если маленький кулер мне есть чем взвесить, то для большого у меня просто нет точных весов. Но в этом случае все и так очевидно. В боксовом варианте нет даже медной вставки, хотя тут бы она не помогла. У Deepcool AG620 же 6 тепловых трубок и два радиатора внушительных размеров.

Сравнение габаритов кулеров

Устанавливаем кулер от Deepcool на свое законное место. Процесс установки был чрезвычайно прост, и на платформе Intel оказался проще, чем на AMD. Когда я устанавливал этот кулер на AM4, то подпружиненные винты не доставали до ответной части крепления и приходилось подкручивать с одной из сторон и надавливать с другой, чтобы установить кулер. Здесь же он просто встал на свое место и я спокойно закрутил оба винта вообще не прилагая усилий.

Кулер установлен

Итак, на фото видно, что вентилятор на задней стенке отключен. Вентилятор на вдув также не подключен. Небольшой поток воздуха все же будет создавать блок питания, ввиду своего расположения сверху. Сразу скажу, что обычно при установке в пассивном режиме логичнее было бы повернуть кулер на 90 градусов. Но решающей роли это не сыграет, а стандартное расположение поможет позже. Но об этом далее.

Также плюсом для нас станет отсутствие видеокарты, которая не будет мешать воздушному потоку и нагревать собой кулер.

Тест с Deepcool AG620 в пассивном режиме

Итак, запускаем тест в полностью пассивном режиме. Крышка во время теста будет открыта, как и в предыдущем тесте.

Начало тестирования башенного кулера

Через три минуты температура по ядрам уже в районе 65 градусов и продолжает расти. Продолжаем тест.

Рост температуры на протяжении всего теста

Спустя 18 минут температура перестала быстро расти и установилась около 83 градусов. Продолжи я тест, возможно, она бы еще подросла. До этого огромный радиатор с шестью тепловыми трубками за счет своей теплоемкости мог справляться с процессором, но нагревшись, он бы не смог так быстро отдать тепло в окружающую среду и в конечном итоге компьютер, скорее всего, перегрелся бы. Даже небольшого потока воздуха от блока питания оказалось недостаточно. Именно поэтому, пассивные кулера отличаются по конструкции от обычных башен. Их ребра значительно толще, а расстояние между ними больше, чтобы воздух мог эффективно через них проходить.

Обороты вентилятора показывают, что вентилятора нет

На графике скорости вращения вентилятора мы видим пустоту, что логично. Можно сказать, что при отсутствии постоянной нагрузки на 100%, кулер бы справлялся и в повседневных задачах его можно было бы использовать. Но так как мы все равно имеем небольшой шум от блока питания, то компьютер не получится полностью бесшумным. А значит, практичнее будет установить на выдув тихий вентилятор и зафиксировать его на небольших оборотах. Именно это я и сделал.

Установка вентилятора на выдув

Установлен вентилятор на задней стенке корпуса

Заходим в BIOS и настраиваем обороты для этого вентилятора. До примерно 800 оборотов в минуту шум от него не должен быть слышен.

Настраиваем вентилятор в BIOS

Тест с Deepcool AG620 и вентилятором на выдув

Проведем тест еще раз и посмотрим на температуры теперь.

Башенный кулер с вентилятором на выдув

График медленно достигает температуры около 65 градусов и рост температуры прекращается. Получаем такие же температуры как и с боксовым кулером, но при этом компьютер значительно тише. Для наглядности выведу график скорости вращения вентилятора.

Обороты вентилятора на выдув

Мы видим, что обороты вентилятора были чуть выше 500 во время теста, что является совершенно бесшумным уровнем, но при этом создает минимальный воздушный поток, который еще и направлен в нужную сторону и этот воздух успешно снимает тепло с ребер радиатора.

Температуры после окончания теста

Теперь посмотрим на график температур через 5 минут после окончания теста. Мы видим температуры по ядрам около 40 градусов и они продолжают снижаться. В простое компьютер точно не будет нагреваться и этот результат меня полностью устраивает. Пожалуй, это и будет финальным вариантом для повседневного пользования.

Вывод

При использовании более энергоэффективного процессора и его дополнительном андервольтинге, мы бы могли получить лучший результат. Обычный кулер, не предназначенный для работы в пассивном режиме смог бы его охлаждать даже в нагрузке. Но все же, не просто так пассивные кулеры имеют другую конструкцию. Физику не обманешь. Но для создания тихой сборки вариант с обычным кулером без вентиляторов, при условии небольшого потока воздуха в самом корпусе является интересным.

Но есть и одно большое но, которое делает эту сборку совершенно бессмысленной. Речь, конечно, об итоговой цене. Покупать кулер, стоимостью в 6 тысяч рублей для бюджетной или старой платформы совершенно бессмысленно. Мне этот кулер обошелся намного дешевле, но даже при цене в два раза ниже рыночной, покупка все равно максимально нерентабельная. Не будь у меня этого кулера в запасах, я бы никогда не стал бы собирать что-то подобное. Когда кулер стоит, как половина или треть всей сборки, то стоит задуматься о том, что вы собрали. Поэтому данная статья является скорее экспериментом и ничем более.