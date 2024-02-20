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Малыш из прошлого - крошечный тачфон из 2010 в современных реалиях

Что представляет собой сенсорный телефон с экраном размером 2.4 дюйма из 2010 года? Насколько удобно им пользоваться сейчас?
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Вступление

Трудно точно отследить момент, когда мобильные телефоны в наших карманах стали такими огромными. Android смартфоны начали задавать моду на большой экран чуть раньше, потом и Apple отказалась от своей концепции компактного смартфона. Да и вообще этот процесс был довольно постепенным, сначала 4 дюйма стали обыденностью, потом 5 дюймов стали де-факто стандартом, потом незаметно экраны смартфонов шагнули за 6 дюймов и вот сейчас мы в точке, когда большинство смартфонов приблизились к психологической отметке в 7 дюймов, хотя и очень сильно стараются не зайти за нее. А ведь когда-то 7 дюймов были стандартом для планшетов. 

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Но нынешние сценарии использования смартфонов и обилие визуального контента просто не оставляют производителям возможности создавать компактные смартфоны, их рынок фактически мертв. Да и "компактные" по современным меркам смартфоны имеют экран около 6 дюймов, что еще 10 лет назад казалось огромной лопатой. Конечно и сейчас продаются ультра-бюджетные смартфоны с экраном дюйма в 4, но они покупаются для довольно специфических сценариев и массовый потребитель в эту сторону практически не смотрит.

Но что, если заглянуть в недалекое прошлое, когда еще сохранялся тренд на компактность, заданный с самого начала производства мобильных устройств и его еще не сменил обратный тренд. Там можно найти интересные артефакты, которые сейчас покажутся совершенной дикостью, но тогда смотрелись вполне органично. 

Итак, на дворе конец 2010 года. Смартфоны прочно входят в жизнь людей, но все еще не доминируют над обычными кнопочными звонилками. И наверное только в этот период, который можно назвать переходным мог появиться такой класс устройств как тачфоны. 

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Обычный тачфон представлял собой сенсорный телефон с несколькими навигационными физическими кнопками, но без цифрового блока или QWERTY клавиатуры. По форм-фактору тачфоны напоминали смартфоны того времени, но были меньше в размерах, дешевле и внутри представляли собой обычные телефоны, просто с оболочкой, адаптированной под сенсорный ввод. Соответственно, никаких преимуществ умных устройств тачфоны не имели и использовались как обычные звонилки. 

И вот на одно из таких устройств мы с вами и посмотрим. Знакомьтесь, LG T300 Cookie Lite с диагональю экрана в жалкие 2.4 дюйма. Кстати цена его в начале 2011 года, когда я его и приобрел была меньше 4 тысяч рублей. А ведь были аппараты еще дешевле. Смотря на ценники современных телефонов невольно хочется пустить скупую слезу по тем ценам. Но вернемся к телефону.

По сравнению с моим нынешним Poco X5 pro этот телефон кажется просто игрушечным. Хотя в толщине более современный аппарат и выигрывает у более старого.

Внешний вид:

Размеры данного устройства: 95.8х50.5х11.9 мм. Вес всего 77 грамм. Давайте посмотрим на него со всех сторон. Спереди экран, кнопка "Назад", кнопка вызова и кнопка сброса вызова. Также спереди единственный динамик и логотип LG.

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Сзади только еще один логотип LG и камера. Больше ничего. Чистый минимализм.

Слева у телефона разъем microUSB и еще одна старомодная вещь - ушко для веревочки.

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Справа качель регулировки громкости и разъем для SD карт.

Сверху разъем для наушников и кнопка выключения и блокировки.

Снизу пусто. Снова минимализм.

В общих чертах телефон можно описать как очень компактный. Но раз он еще и исправно работает, то посмотрим, что он умеет. Попробую описать отдельные аспекты этого телефона.

Экран

Самое интересное в нем - конечно экран. TFT матрица с разрешением 240x320 пикселей размером в 2.4 дюйма. Сенсорное управление на таком маленьком экране представляет собой отдельный вид пытки. Экран мало того что микроскопический, так еще и резистивный, а значит на него нужно довольно прилично давить. Стилуса в комплекте естественно нет. По краям чувствительность просто ужасная, да и по центру экрана периодически нажатие не регистрируется.

Иконки меню на самом деле не сильно меньше чем на современных смартфонах, но каждый раз приходится целиться в нужную и удобства это не добавляет. После современных смартфонов это просто ужас. Зерно на экране крупное, но на самом деле в глаза это не бросается, а вот тип матрицы нам говорит о том, что на солнце прочитать что-то будет почти невозможно.

Кнопка "назад" и клавиши вызова несколько облегчают пользование телефоном, но все равно удобство использования находится на чрезвычайно низком уровне.

Камера

Она отказалась запускаться. Я пытался найти фото, которые были на нее сделаны, но ничего не нашел. По памяти что могу сказать, 1.3 мегапикселя фотографируют ровно так, как и звучат. Качество фото плохое, а видео - просто ужасное. Нет даже вспышки, которую можно было бы использовать как маленький удобный фонарик.

Телефонные возможности

Звонить еще можно, но вот писать SMS нет. Все упирается в экран. Да и для звонков такой небольшой аппарат будет как минимум непривычен. Добавить мне больше нечего.

Плеер и диктофон

Наличие 3.5 мм разъема, слота для карты памяти, а также маленькие размеры и вес телефона в теории позволяют использовать его как плеер для пробежек с проводными наушниками. Если он вдруг упадет, то точно выживет. И хотя у него есть Bluetooth, но подружить его с моими беспроводными наушниками не вышло. Ни одна из моделей не определилась. Но для такого использования нужен новый аккумулятор, потому что старого хватает буквально на 5 минут работы. А это уже звучит нецелесообразно. Все таки ваш основной смартфон и беспроводные наушники в разы удобнее. Проверено многократно.

С диктофоном та же история. При наличии нормального аккумулятора это был бы интересный вариант.

Интернет и игры

И, хотя я выходил с него в интернет в свое время, но сложно придумать более неудобный аппарат для интернет-серфинга. Использовать его следует только в случае крайней необходимости. При наличии нормального смартфона интернет на этом телефоне не имеет смысла.

Из игр предустановлена только одна поделка на Java: Tompsons & Touch. В ней нужно ловить падающую кухонную утварь и блюда, перемещая персонажа по экрану.

Еще одна игра была когда-то мной установлена. Это OffRoadDirtMotocross, которая представляет собой гонки на мотоциклах. 

Если в первой интерфейс еще оптимизирован под игру на таком экранчике, то во второй виртуальная клавиатура на пол экрана полностью убивает весь процесс игры. Естественно, можно накачать еще Java игр, но если вы хотите поностальгировать, то для этого лучше использовать кнопочные телефоны тех же годов. Играть на физической клавиатуре будет значительно удобнее.

Прочие возможности

Остальные аспекты по типу радио, заметок и прочего стандартного функционала наверное не нуждаются в описании. Удобство пользования ими находится либо на уровне кнопочных телефонов тех лет, либо сильно им уступает. Особенно это касается моментов, где используется экранная клавиатура. Это на сегодняшних больших и удобных экранах она зачастую удобнее физической. На этом же чуде из прошлого набор чего бы то ни было - просто ад.

Так уж получилось, что описывая этот телефон я говорил практически только о минусах, но есть у него и плюсы. Один из них - габариты. Телефон не то что не оттягивает карман, его просто не чувствуешь. После современных мобильных устройств ощущения очень любопытные. Еще один неоспоримый плюс - надежность. За более чем 13 лет отказала только камера, причем не так давно. Ну и почти умер аккумулятор, но напрямую к надежности это не относится. Когда телефон был новый, то его автономность была очень и очень хорошей. Два-три дня без зарядки держал без труда. Разбить этот телефон практически невозможно. Не Nokia 3310 конечно, но по сравнению с современными смартфонами он очень прочен.

Заключение

Хоть этот аппарат и вызывает у меня приятное чувство ностальгии, но нужно понимать, что в современных реалиях использовать его просто невозможно. Представьте, что все поголовно купили себе спорткар и едут по скоростному шоссе, а вы на одноколесном цирковом велосипеде пытаетесь не отстать от них. Но и статья была не совсем об этом. Иногда полезно взять такой артефакт в руки и покрутить. Это дает понимание того, насколько удобны современные смартфоны и насколько они важны в нашей жизни. Раньше все были в ужасе от 6 дюймового экрана, а сейчас привыкли и ощущают себя вполне комфортно. И на контрасте с данным крохотным телефончиком хорошо видны плюсы и минусы современных смартфонов. А вопрос об оптимальном размере экрана еще долго будет дискуссионным и понятие нормальности будет меняться с течением времени. 

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