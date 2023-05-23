Кристофер Нолан, знаменитый режиссер, с большой уверенностью сообщил в одном из своих недавних интервью, что его новый фильм "Оппенгеймер" станет самым длительным в его карьере. Он сообщил, что фильм будет продолжительностью около 3-х часов, что на полчаса дольше, чем "Интерстеллар" - один из его предыдущих проектов. Хотя окончательный монтаж фильма на данный момент не завершен, Нолан уже заявил, что лента "Оппенгеймер" уже имеет продолжительность более двух часов и сорока девяти минут, однако тайминг может быть и больше по завершению монтажа.
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Эта биографическая драма повествует о жизни Дж. Роберта Оппенгеймера, который являлся директором Лос-Аламосской лаборатории и руководил Манхэттенским проектом. Благодаря этому проекту США разработали свое первое ядерное оружие. Киллиан Мерфи исполняет главную роль Оппенгеймера в картине. Киллиан выразил свою радость, что исполнит главную роль в этом фильме и что работал с Кристофером Ноланом еще с "Бэтмена: Начало". Актер отметил, что он всегда был готов работать с режиссером и сыграть любую роль, которую ему предложат.
В интервью Тьерри Фремо (ген. директор Каннского кинофестиваля) заявил, что картина "Оппенгеймер" от режиссера Кристофера Нолана не будет представлен на кинофестивале 2023 г. В некоторых зарубежных источниках сообщается, что картина будет перенесена на конец года, хотя официальнао премьера все еще запланирована на 21 июля. Фремо обосновал такое решение студии Universal тем, что они хотят выпустить фильм в прокат ближе к наградным сезонам ("Золотой глобус" и "Оскар"). Очевидно, что кинокомпания Universal убеждена в высочайшем качестве фильма и желает, чтобы он был актуальным в период главных индустриальных наград.