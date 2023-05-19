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Индиану Джонса 5 показали в Каннах - зрители оказались недовольны увиденным
Критики разделились: одни остались в восторге, другим фильм пришелся не по вкусу.
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Сегодня в Каннах представили фильм "Индиана Джонс и колесо судьбы". 

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Кроме того, уже есть 2 трейлера, позволяющих рассмотреть многие моменты из «колеса судьбы» и узнать первые ощущения критиков.  

Фильм имеет высокие оценки за дух приключенческого олдскульного фильма и восхитительную игру американского актера Харрисона Форда. Многие посчитали Индиану 5 благородным прощанием с героем.  Несмотря на это, немногие критики посчитали, что фильм крайне безопасен и пуст, из-за чего уступает начальным частям франшизы.  

Первые обзоры «Индиана Джонс и циферблат судьбы» говорят о том, что лента надолго останется в памяти несмотря на то, что не соответствует тем или иным классическим приключениям персонажа. Фильм акцентируется на использовании Циферблата Судьбы, который искажает время, что возможно приведет к большему количеству научно-фантастических элементов, наподобие ленты «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Тем не менее, с бюджетом в почти 300 милл. долларов, это дорогостоящее продолжение приключений Индианы станет шедевром для классического персонажа.

Уоллер-Бридж сыграет Хелену, крестницу Инди, и, возможно, станет тем аспектом фильма «Индиана Джонс и циферблат судьбы», который многим запомнится. Несмотря на критику роли звезды фильма «Дрянь», кажется, что те, кто знает ее чувство юмора, оценят игру Уоллер-Бридж в фильме. Данная героиня заметно отличается от предшествующих подруг Инди, большинство из которых были его любовными интересами.

«Индиана Джонс 5» — это заключительное приключение, которое знаменует финал франшизы Индиана Джонс. Оно позволяет поностальгировать о некоторых прошедших приключениях Инди, особенно принимая во внимание экшен старой школы, демонстрируемый в ленте. 

В заключении, у фильма есть какие-то сильные стороны, которые студия Disney решила подчеркнуть, несмотря на некоторые негативные отзывы и слухи. Некоторые критики, например, отмечают, что фильм сохраняет старомодную атмосферу приключений, характерную для предыдущих частей франшизы, а также хвалили выступление Харрисона Форда. Однако, у фильма есть и критики, которые считают его слишком безопасным и не на уровне предыдущих фильмов. В конечном итоге, каждый зритель должен сделать свой собственный вывод о фильме после его просмотра.

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Мировая премьера фильма "Индиана Джонс и колесо судьбы" запланирована на конец июня.

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