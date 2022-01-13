Разбираю новинку Netflix «Не смотрите наверх» — сатиричный спектакль, который вызывает только скуку
В конце прошлого года вышла крупнобюджетная новинка от Netflix с топовыми актерами. Смотрю на оценки этого фильма в районе 7-8 баллов на профильных ресурсах и не могу понять - чем это он так всем понравился? Давайте разбираться.
реклама
Кино заинтриговало меня еще осенью, когда выпустили трейлер. И действительно, куча звезд в ролях: помимо ДиКаприо, задействованы Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип, Джона Хилл, Кейт Бланшетт, Тим Шаламе и другие.
Выпустили данное произведение еще месяц назад, но до просмотра добрался только на прошлой неделе. И, честно скажу - после часа хронометража я выключил эту муть. Но на выходных встретился с другом, который умудрился досмотреть до конца. Обсудили завязку, ему "Не смотрите наверх" тоже не понравился. И, пересилив себя, решил все таки осилить кино полностью и написать этот блог.
Идея у фильма хоть и не нова, но весьма интересна. Два астронома выясняют, что через полгода на Землю упадет метеорит, но им никто не верит. Основная проблема в том, что реализация получилась чересчур гротескной и слишком уж сатиричной. При этом, режиссер так и не определился, какой фильм он хочет снять.
реклама
Режиссер Адам МакКей
Некоторые актеры, как ДиКаприо и Лоуренс, пытаются играть серьезно. А Мэрил Стрип в роли президентки Америки (пародия на Хиллари Клинтон) настолько натужно переигрывает, что аж противно. И нисколько не смешно.
реклама
То же самое касается второстепенных ролей. Некоторые из них вообще непонятно зачем нужны. Ощущение, что их добавили только для продвижения и рекламной кампании. Например, с какой целью в фильме появляется Тимоти Шаломе? Как его персонаж двигает сюжет?
Или взять Кейт Бланшетт. Ее "любовную" линию с ДиКаприо можно смело вырезать, только отъедает хронометраж.
реклама
Netflix пытаются играть по-крупному и конкурировать с "настоящими" киностудиями. Они нанимают топовых актеров и режиссеров, но итоговый результат все равно получается средним. Даже Мартин Скорсезе, имея на руках бюджет в 200 млн долларов и в касте таких мастодонтов, как Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши, умудрился снять для сервиса подлинный "шедевр" - фильм "Ирландец". Его хорошо разобрали здесь.
75-летний Де Ниро после омоложения выглядит лет на 60, но никак не на 30, как это задумано в сюжете
Впрочем, для хорошего фильма недостаточно иметь топовый каст. Нужен еще и хороший продюсер, который будет приглядывать за режиссером, и адекватный сценарий. Don't Look Up - не этот случай. Судя по всему, Адаму МакКею дали полную творческую свободу и он творил что хотел. А поскольку актеры именитые, у них тоже было право голоса. Пишут, что Лео ДиКаприо переписывал свои фрагменты сценария по 15 раз.
В результате имеем скучную и затянутую комедию с натужными сценами, которые скорее напоминают миниатюры из "Камеди Клаба". Во время просмотра меня не покидало чувство стыда. Юмор должен быть тонким и искрометным, вставлять его нужно правильные моменты. Если переборщить, получается нелепый фарс, который перестает быть комедией.
***
Подытожим. Очень слабый и неровный фильм, совсем не остроумный. В нем есть приятные моменты, пару раз даже улыбаешься. Моя оценка - 4 балла из 10. Восторга критиков не разделяю. Пишите в комментариях, согласны ли вы со мной?
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила