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Чем украинские игры лучше российских — сравниваем хиты двух стран

Украина против России - извечное противостояние, особенно в последние несколько лет. Тему политики мы затрагивать не будем, а поговорим о игровых разработчиках и самих играх. Кто же все таки круче? Давайте сравним.
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Рухнула цена 3070 Gigabyte Gaming - надо брать
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
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Бытует мнение, что украинский геймдев гораздо круче российского, а в братской стране было выпущено гораздо больше игр первой величины. Давайте вместе разберемся, так ли это.

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Идею для статьи мне подкинули в комментариях, один из пользователей кичился в материале про S.T.A.L.K.E.R. 2:

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты
<b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Политические высказывания я замазал, а теперь давайте перейдем к сравнению.

Серии S.T.A.L.K.E.R. и Metro

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Украинская игра про Чернобыльскую аварию в свое время всколыхнула индустрию. Об игре тогда не говорил только ленивый, а сам проект со временем стал культовым и оброс кучей модов. Коммерческий успех тоже присутствовал - продано более 2 миллионов копий первой части, а GSC удалось подписать контракт с популярным тогда западным издателем THQ. Последняя, к сожалению, уже обанкротилась и прекратила существование.

Часть разработчиков Сталкера потом разругалась с Сергеем Григоровичем. Они создали новую компанию - 4A Games. Обратившись к творчеству писателя Дмитрия Глуховского, стали делать свой проект, во многом использовавший наработки S.T.A.L.K.E.R. 

Серия Metro была обречена на успех: 2033 и Last Light выходили не только на ПК, но и консолях - тогда еще PlayStation 3 и Xbox 360. Позднее выпустили переиздание Redux с улучшенной графикой - уже на PS4 и Xbox One. А новая часть Exodus охватывает даже некстген-приставки PlayStation 5 и Xbox Series S/X. Таким образом, 4A Games максимально расширили рынок потенциальных покупателей и добились успеха. Пользовательские оценки у серии тоже высокие.

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В России не выпускалось шутеров ААА-класса, из похожих проектов вспоминается только Escape from Tarkov от питерской конторы Battlestate Games. Но игра до сих пор на стадии бета-теста, а качество ее оставляет желать лучшего.

"Казаки" и "В тылу врага"

Первая тоже была разработана GSC Game World - именно с этой серии игр и начался успех украинской компании. На волне популярности была выпущена вторая часть, а третья появилась только 11 лет спустя. Не скрою, в 2004 году и сам немного поигрывал в "Европейские войны".

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Примерно в это же время - в начале нулевых - начался взлет маленькой студии Bestway. Игру в "Тылу врага" ждал оглушительный успех, сперва под крылом 1С, а затем права купила западная компания Codemasters. Последовала вторая часть и множество дополнений.

У российских студий тоже были успешные проекты в жанре стратегий. Например, "Блицкриг" от компании Nival. Игра была успешна на территории СНГ, впоследствии вышли вторая и третья части. Но на запад проект продать не удалось, а "Блицкриг 3" критики и обычные игроки вовсю разгомили в Steam:

Симуляторы

А вот здесь господствуют российские студии. Думаю, многие помнят серию Дальнобойщики, особенно ее вторую часть. У меня до сих пор где-то валяется коробочка с диском:

За рубежом тоже была известность - третья часть игры продавалась с названием Rig 'n' Roll. Но отзывы игроков были скорее отрицательные.

Еще вспоминается "Ил-2 Штурмовик" от российской конторы Maddox Games. Под этим брендом вышло множество хардкорных авиасимуляторов, аналогов которых не найти до сих пор - не только на Украине, но и во всем мире.

Аутсорс

Так уж повелось, что крупные компании открывают свои региональные офисы именно на Украине. Например, Ubisoft Kiev помогали в разработке серий Far Cry, Watch Dogs, Assassin's Creed. Они отвечают за портирование и Windows-версии.

Far Cry 6 разрабатывали в том числе и в Киеве

Crytek Kiev работали над Crysis и движком CryEngine. А затем им доверили собственный проект - хоть и неоднозначный, но популярный Free-to-Play шутер Warface

В России таких крупных проектов никогда не создавали. Возможно, виной большие зарплаты и высокие требования московских программистов. В любом случае, мир сейчас довольно космополитичный и работать в крупной компании можно из любой точки мира. А с появлением ковида процессы перехода на "удаленку" только ускорились.

***

Пишите в комментариях ваше мнение, где разработчики лучше? На Украине или в России? Ждете ли вы S.T.A.L.K.E.R. 2 и появятся ли в РФ когда-нибудь подобные проекты международного масштаба?

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