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Оригинальная "Лига Справедливости" вышла еще 4 года назад, и зрители были недовольны. В этом году, после улюлюканий фанатов Снайдера, таки выпустили режиссерскую версию. Однако, она вышла совсем не такой, как я ожидал. Позволю себе не согласиться с мнением большинства и покритиковать распиаренный Снайдеркат.

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Для начала, напомню предысторию. В 2017 году у Зака Снайдера погибла дочь и он не закончил оригинальный фильм. Для окончания съемок и работы над фильмом позвали голливудского "пожарника" Джосса Уидона. Для его хейтеров напомню, что это тот самый человек, который придумал и снял легендарный сериал "Светлячок".

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Также он в качестве "сценарного доктора" дорабатывал скрипты таких успешных фильмов, как "Скорость", "Быстрый и мертвый", "Чужой 4" и "Люди Икс". Помимо этого, Джосс снял две части "Мстителей" - именно из-за этого успешного опыта его и позвали доделывать "Лигу".

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Собственно, Уидон сделал всё что мог, исходя из своих представлений о супергеройском кино. Он собрал двухчасовую версию, по максимуму удалив скучные диалоги, обильно заснятые Снайдером. Также добавил юмора и поменял цветокоррекцию на более яркую. Короче, сделал блокбастер для школьников таким, какой он и должен быть. Именно этого от него и просила студия. Я смотрел "Лигу Справедливости" в кино, и не сказать, что был разочарован. Типичный попкорновый фильмец, который неплохо развлекает под пивко - что еще надо?

Но фанаты DC были недовольны. Кино получилось не таким мрачным, как должно быть в их "кислой" вселенной. Я таких претензий не понимаю: господи, это же просто комикс! Как можно серьезно воспринимать человека в резиновом костюме с ушами?

Тем временем, прошло время и Снайдер оправился от потери. Подогреваемый школьниками, которые писали в твиттере призыв #ReleaseTheSnyderCut, Зак раскрутил студию Warner Bros. на 70 млн долларов, чтобы доснять фильм и выпустить свою версию. Помимо новых сцен, он поменял композитора Данни Эльфмана на Junkie XL и решил сделать новые CGI-эффекты.

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Хайп в марте 2021 года был такой, что Снайдеркат тогда смотрел весь интернет. Вот и я не удержался и включил фильмец в день выхода. Сначала даже не понял: у меня что, сломался телевизор? Откуда эти черные полосы по бокам? Порывшись в интернете, узнал, что это такая гениальная задумка режиссера. Он решил выпустить фильм с соотношением 4:3 на стриминге, 99% зрителей которого смотрят на телевизорах 16:9 или даже со смартфонов (18:9).

Зак Снайдер смеется над тем, как глупо выглядит его фильм на современном телефоне

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Помимо этого, есть даже черно-белая версия, которую режиссер назвал "лучшей".

Когда я посмотрел на строчку перемотки, оказалось что фильм идет четыре часа, то есть хронометраж увеличился вдвое. И что же мы получаем в эти два часа? Правильно, те самые скучные диалоги и подводки, которые вырезал Уидон, чтобы действие не провисало. Эту версию я даже не смог досмотреть: скучно, уныло и серо. Помимо этого, любимый прием Снайдера, суперзатянутое слоу-мо, здесь есть практически в каждой экшен-сцене. От него банально устаешь, да и пахнет вторичностью - всё это мы уже видели в прошлых работах режиссера.

Фильм до конца я так и не досмотрел, где-то на середине решил что с меня хватит.

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Делитесь своим мнением о фильме в комментариях. Согласны со мной или готовы поспорить? Попрошу не оскорблять, а приводить аргументы.