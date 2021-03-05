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На днях состоялась презентация AMD, где компания представила новую видеокарту Radeon RX 6700 XT, ориентированную на широкий круг геймеров. Давайте отбросим спекуляции на тему криптовалют, ведь очевидно, что этот пузырь вскоре лопнет, и проанализируем ситуацию на рынке с точки зрения адекватной стоимости видеокарт. Ответим на вопрос, почему RX 6700 XT - это лучшая покупка к осеннему валу хитов 2021 года.

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Оптимальные характеристики

Мы не будем рассматривать рабочие частоты, количество вычислительных блоков и т.д. Давайте лучше поглядим на реальную игровую производительность.

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Radeon RX 6700 XT с легкостью обходит конкурента GeForce RTX 3060Ti, а в большинстве случаев и 3070. При этом, рекомендованная стоимость красной карточки заявлена на уровне 479 долларов. Напомню, что 3060Ti должна стоить 400 баксов, а 3070 - все 500 "вечнозеленых".

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Понятно, что эти цены пока что писаны вилами по воде. Жадные майнеры никак не успокоятся и скупают видеокарты. Простому геймеру достать видеокарту даже по завышенной цене - практически невозможно. Мой знакомый, который работает в одном из крупных сетевых магазинов, рассказывает, что карт полно - но их десятками и сотнями скупают майнеры. Единичных заказов практически нет.

Но грамотные люди знают, что вечеринка скоро закончится. Например, самый известный инвестор в мире Уоррен Баффет, который уже 50 лет угадывает тренды рынка, предрекает финансовый кризис в самое ближайшее время. Помимо криптовалют, он также упоминает и другие пузыри: например, стоимость компании Tesla выросла в 10 раз за последний год. То есть, она стоит больше, чем весь мировой автопром, а производит только полпроцента (!) от объема машин. Так долго продолжаться не может, мой прогноз - уже летом биткоин рухнет, а к осени можно будет купить видеокарты по разумной цене.

Задел на будущее

Инженеры NVIDIA попали впросак, выпуская высокопроизводительные карточки с 8 Гб памяти. В 2021 году этого уже недостаточно, ведь многие проекты даже в 1440p потребляют более 10 Гб при максимальных настройках графики. Что уж говорить о 4К.

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Так как видеокарты купить прямо сейчас невозможно, AMD поступила очень грамотно, снабдив флагманские модели 16 Гб, а среднебюджетные - 12 Гб видеопамяти. Пусть это сказалось на стоимости, но ты точно знаешь, что переплачиваешь не зря.

Помимо этого, скоро будут доступны технологии, которые станут ответом на программное превосходство NVIDIA. Например, FidelityFX Super Resolution - аналог DLSS.

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Преимущество AMD в том, что суперсемплинг будет доступен как на ПК, так и на консолях PS5 и Xbox Series - мультиплатформенные игры будут поддерживать его по умолчанию. В случае с DLSS, разработчикам приходится вручную оптимизировать каждую игру, и делать это только для компьютера. Мало кто будет с этим заморачиваться, когда есть универсальный стандарт.

То же самое и с трассировкой лучей - сейчас ее поддерживают единичные проекты. AMD сделает технологию проприетарным стандартном, надо лишь немножко подождать. Всё равно пока ни видеокарт, ни новых консолей нет в продаже.

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Пишите в комментариях, как вы оцениваете ситуацию на рынке видеокарт? Как скоро ожидаете снижение цен?



