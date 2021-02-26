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А вы бы хотели купить видеокарту GeForce RTX 3060 за 45 000 рублей? Без всякого сомнения среди наших читателей нашлось бы множество геймеров, которые уже давно ждут появления доступных графических чипов в магазинах. Что же, вчера даже в РФ такая возможность была, вот только завершилось все как в присказке: хотели, как лучше, а получилось, как всегда.

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Ребята из DNS ожидали самую большую партию GeForce RTX 3060 в России. 2000 видеокарт в наше время очень много. Мало того, это значит, что 2000 геймеров могли стать гораздо счастливее. Скажем откровенно, даже 45 000 рублей за видеокарту, которая должна стоить не больше 30 000 – это откровенный грабёж, но в современных реалиях эта цена кажется низкой, ведь цены в других магазинах стартовали с 60 000. Понимая, что ажиотажа не избежать, в DNS решили устроить всё так, чтобы не оставить майнерам ни одного шанса. Геймеров уведомили за неделю, сообщив, что продажи стартуют 25 февраля послу полуночи. Бедолаги, ведь люди действительно ждали, пока появится какое-нибудь сообщение, постоянно обновляя страницу сайта.

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Как оказалось, карты были доступны через конфигуратор непродолжительный срок, но по какой-то причине ушлые перекупщики выбрали весь резерв. А в это время геймеры ждали начала продаж. Информации о том, как такое могло случиться, у нас нет. Якобы причина в проблемах с ПО сайта, в результате чего кто-то получил доступ к крайне дешёвым видеокартам по 45 тысяч рублей.

Отметим, что под сообщением на сайте club.dns-shop.ru есть множество негативных комментариев. Люди чувствуют себя обманутыми, но поделать ничего не могут. Любопытно, что видеокарты с чеками из DNS тут же появились на Авито за 60 000 рублей и выше. Удачных покупок, геймеры.