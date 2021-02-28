Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

5 интересных игр для онлайн-посиделок с друзьями: Dead by Daylight, Human FF, Gartic Phone и другие

Расскажу, во что сыграть с друзьями по Discord. Только самые крутые проекты, прошедшие жёсткий отбор нашей онлайн-компанией.
[ ] для раздела Блоги
2
3060 дешевле всего в Ситилинке
RTX 3060 Gigabyte Gaming в продаже
<b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b>
3060 MSI Gaming в продаже
<b>MSI RTX 3060</b> в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

2020 год сильно изменил привычки обычных людей. Из-за самоизоляции собираться с друзьями стало проблематично, а вторая волна коронавируса только усугубила проблему. Большинство соотечественников, однако, полностью игнорируют ограничения, сославшись на русское "авось". Они продолжают совместно пить пиво на кухне, да и игры им не нужны. Но нормальные граждане, такие как мы с вами, стали больше проводить времени онлайн - в том числе, и катать с друзьями по Discord. За последнее время наша компания попробовала большое количество проектов для совместного прохождения, расскажу про самые увлекательные из них.

реклама

Dead by Daylight

Ассимметричный хоррор в формате 1 на 4: убийца гоняется за выжившими. Отлично подойдет для компашки в 3-5 человек. Выжившие играют от третьего лица и пытаются найти и завести генераторы на карте. После того, как все генераторы заработают, электричество подаётся на главные ворота - через них и надо сбежать, обхитрив убийцу. Последний, в свою очередь, играет от первого лица и обладает ограниченным углом обзора и плохой мобильностью. Он пытается помешать выжившим, вешая их на крюки и ломая генераторы.

анонсы и реклама
Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже
3060 Gigabyte Vision в Ситилинке
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
Еще одна RTX 3070 по сниженной цене
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Игра раскрывается именно в формате "своей" компании - множество смешных ситуаций за выживших гарантированы! Если играть с рандомами, это будет совсем не так интересно.

реклама

Еще один плюс игры - она вышла уже достаточно давно, в 2016 году, но до сих пор активно поддерживается разработчиками. Постоянно выходят новые персонажи, например из Silent Hill или "Очень странных дел", а также Фредди Крюгер, Крик и другие культовые маньяки. Лично я наиграл уже 48 часов и не собираюсь останавливаться.

Human: Fall Flat

Игрушка из разряда "посмеяться с друзьями". Можно залипнуть как вдвоем, так и ввосьмером. В платформере довольно прикольная физика и дико странное управление. "Благодаря" последнему и возникает большое количество смешных ситуаций.

Недостаток в том, что Human: Fall Flat довольно быстро надоедает - после пары часов становится уже не так интересно. Лучше брать ее по скидке, 500 рублей она точно не стоит. Ближайшая распродажа в Steam стартует в мае.

Gartic Phone

Одна из вариаций игры "глухой телефон". Лучше один раз посмотреть, чем коряво объяснять:

реклама

Весь кайф начинается, когда собирается хотя бы 8-10 человек: рисовать супервесело и смешно. Если меньше, то лучше даже и не пробовать - уныло, мы проверяли. 

Игрушка бесплатная, а порог вхождения минимален - можно "залетать" даже со смартфона. 

Call of Duty: Warzone

Тоже free-to-play проект, который поддерживает команды до 4 человек. Но есть режимы и на троих, и на двоих. Думаю, про него вы и так знаете - самая популярная королевская битва за последнее время. Естественно, играть в нее лучше своей компанией, а не с незнакомыми людьми.

Игрушка из разряда "easy to learn - hard to master". Начать катать довольно просто, но чтобы прокачать все оружия и сделать нормальные комплекты, уйдет довольно много времени.

реклама

Обновления выходят каждый месяц - в последнем, например, немного изменили карту и добавили танкер "Водяной" из Call of Duty: Black Ops Cold War. Наборы пушек тоже постоянно ротируются, как и типы заданий на карте.

Among Us / Мафия

Про эту игру вы тоже наверняка слышали - одна из вариаций классической "Мафии" выстрелила и стала суперпопулярной в 2020 году. Лучше играть компанией от 6 человек.

А если вдруг не все хотят тратить 133 рубля, то рекомендую поиграть в обычную "Мафию". Для этого нужен лишь Discord и веб-камеры у всех участников. Также понадобится ведущий. Удовольствие гарантировано.

***

Поделитесь в комментариях, а во что вы играете с друзьями по Discord?

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

dead by daylight among us gartic phone human fall flat tabletop simulator игры для компании
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: Core i3-9350KF & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5500 ХТ
5
Обзор и тестирование оперативной памяти для ноутбука DDR4-3000 Patriot Viper Steel PVS416G300C8S объемом 2x16 ГБ
10
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 240R
2
Обзор ультрабука ASUS ZenBook Duo 14
7
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
40
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
137
Обзор мыши Logitech MX Master 3
23
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – февраль 2021
9
Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition
39
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
35

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 40
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 26
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 137
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 35
Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition
24 февраля 2021 39
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Один из первых майнеров Биткоина после 10 лет ожидания продал монеты и стал миллионером
42
Владельцы больших майнинговых ферм выступили против отказа от традиционного способа добычи Эфира
92
2000 видеокарт GeForce RTX 3060 в российском DNS так и не поступили в продажу, объявившись на Авито
135
5 бесплатных игр до 5 апреля доступны в новой подборке PlayStation Plus
1
26 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12
1
Майнинг-пулы объединяются против снижающего доход апдейта EIP-1559 и готовят атаку на сеть Ethereum
91
63 устройства Huawei и Honor получат операционную систему Harmony OS 2.0
3
Доходность видеокарт за неделю упала в 2 раза – GeForce RTX 3060 Ti окупается за 7 месяцев
88
Производительность Apple M1 в майнинге Ethereum удалось измерить одному из владельцев MacBook Air
7
Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 и ещё 53 смартфона получат прошивку MIUI 12.5 весной 2021 года
4
Российский майнер на компьютере Байкал БК-Б занимается активной добычей малоизвестной криптовалюты
27
Байден недоволен отсутствием консолей PlayStation 5, Xbox X и игровых видеокарт в магазинах США
91
Первые цены на процессоры Intel оказались сильно завышены – Core i9-11900K за 600$, i5-11400 за 214$
40
Один из первых владельцев Core i7-11700K протестировал CPU в бенчмарках — Ryzen 7 5800X под ударом
120
Samsung назвала цены телевизоров The Frame и 4K QLED 2021 – от 550 долларов
+
Стали известны европейские цены флагманов OPPO Find X3
2
Падение рынка криптовалют не затронуло Cardano - цена альткоина всего за сутки взлетела на 35%
12
Игровые видеокарты Intel могут получить 16 Гб GDDR6, большой GPU и скорость на уровне GeForce 3070
35
Российские покупатели разобрали почти все видеокарты GeForce RTX 3060 – доступные предложения и цены
20
Знаменитая взломщица Denuvo 0xEMPRESS снова на свободе и обещает ещё больше бесплатных игр
39

Популярные статьи

10 небольших полезных и бесплатных утилит, упрощающих использование Windows 10: Часть 3
23
Какой SSD выбрать для игр и есть ли разница между дешевыми и дорогими накопителями
74
Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — GeForce RTX 3080 Founders Edition
22
Обзор и тестирование оперативной памяти для ноутбука DDR4-3000 Patriot Viper Steel PVS416G300C8S объемом 2x16 ГБ
10
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 240R
2
Битва игровых компьютеров: Core i3-9350KF & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5500 ХТ
5
5 интересных игр для онлайн-посиделок с друзьями: Dead by Daylight, Human FF, Gartic Phone и другие
2

Сейчас обсуждают

Egor Ka
15:19
>РЯЯЯЯЯ РЕЗУЛЬТАТ НЕ РЕЗУЛЬТАТ посмотрим как будут плакать амудятлы, когда появятся официальные тесты в играх
Один из первых владельцев Core i7-11700K протестировал CPU в бенчмарках — Ryzen 7 5800X под ударом
Сергей Мастеров
15:17
АМД с почетного второго места спустится на почетное третье. Не так уже плохо. Большая почва для раскрытия потанцевала.
Intel DG2 Xe-HPG будет противостоять NVIDIA GeForce RTX 3070 и AMD Radeon RX 6800
Александр Богданов
15:16
по среднему и выйграл 5% из за 400фпс в думе,танки еще сюда подключи с 450фпс.Смотри минимальные значения и соперников у своего 5600х,глядишь и у себя болезнь заметишь) Новейший проц от амд идет врове...
Один из первых владельцев Core i7-11700K протестировал CPU в бенчмарках — Ryzen 7 5800X под ударом
Cod3gen
15:14
Да, да, кремлебот. Ведь любое частное лицо может устроить над своей дачей бесполётную зону (с точно такой же высотой, как у других резиденцией бункерного). А ещё ФСО и ФСБ занимаются охраной частных ...
Китайские производители скупают у японцев поддержанное оборудование для выпуска чипов
enzolas
15:11
Так он и делает.
Один из первых владельцев Core i7-11700K протестировал CPU в бенчмарках — Ryzen 7 5800X под ударом
Семён Кузнецов
15:10
Обычно не слегка, а намного
Один из первых владельцев Core i7-11700K протестировал CPU в бенчмарках — Ryzen 7 5800X под ударом
enzolas
15:10
Где обогнали то? Покажите? Пока вижу, чуток недотянули.
Один из первых владельцев Core i7-11700K протестировал CPU в бенчмарках — Ryzen 7 5800X под ударом
enzolas
15:09
Кэп передает привет! Все платформы на текущий момент мертвы. Далее только DDR5.
Один из первых владельцев Core i7-11700K протестировал CPU в бенчмарках — Ryzen 7 5800X под ударом
Константин Демьяненко
15:09
То есть за топовый проц ты готов выложить 50к руб? Или опять майнеры виноваты?
Майнинг-пулы объединяются против снижающего доход апдейта EIP-1559 и готовят атаку на сеть Ethereum
enzolas
15:07
"Короче, поклонникам Интел покупать смысла нет" - Ну почему же? Если уже есть плата на 1200 и стоит какой то 10400, вполне можно обновить его до 11700К.
Один из первых владельцев Core i7-11700K протестировал CPU в бенчмарках — Ryzen 7 5800X под ударом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем