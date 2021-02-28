5 интересных игр для онлайн-посиделок с друзьями: Dead by Daylight, Human FF, Gartic Phone и другие
2020 год сильно изменил привычки обычных людей. Из-за самоизоляции собираться с друзьями стало проблематично, а вторая волна коронавируса только усугубила проблему. Большинство соотечественников, однако, полностью игнорируют ограничения, сославшись на русское "авось". Они продолжают совместно пить пиво на кухне, да и игры им не нужны. Но нормальные граждане, такие как мы с вами, стали больше проводить времени онлайн - в том числе, и катать с друзьями по Discord. За последнее время наша компания попробовала большое количество проектов для совместного прохождения, расскажу про самые увлекательные из них.
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Dead by Daylight
Ассимметричный хоррор в формате 1 на 4: убийца гоняется за выжившими. Отлично подойдет для компашки в 3-5 человек. Выжившие играют от третьего лица и пытаются найти и завести генераторы на карте. После того, как все генераторы заработают, электричество подаётся на главные ворота - через них и надо сбежать, обхитрив убийцу. Последний, в свою очередь, играет от первого лица и обладает ограниченным углом обзора и плохой мобильностью. Он пытается помешать выжившим, вешая их на крюки и ломая генераторы.
Игра раскрывается именно в формате "своей" компании - множество смешных ситуаций за выживших гарантированы! Если играть с рандомами, это будет совсем не так интересно.
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Еще один плюс игры - она вышла уже достаточно давно, в 2016 году, но до сих пор активно поддерживается разработчиками. Постоянно выходят новые персонажи, например из Silent Hill или "Очень странных дел", а также Фредди Крюгер, Крик и другие культовые маньяки. Лично я наиграл уже 48 часов и не собираюсь останавливаться.
Human: Fall Flat
Игрушка из разряда "посмеяться с друзьями". Можно залипнуть как вдвоем, так и ввосьмером. В платформере довольно прикольная физика и дико странное управление. "Благодаря" последнему и возникает большое количество смешных ситуаций.
Недостаток в том, что Human: Fall Flat довольно быстро надоедает - после пары часов становится уже не так интересно. Лучше брать ее по скидке, 500 рублей она точно не стоит. Ближайшая распродажа в Steam стартует в мае.
Gartic Phone
Одна из вариаций игры "глухой телефон". Лучше один раз посмотреть, чем коряво объяснять:
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Весь кайф начинается, когда собирается хотя бы 8-10 человек: рисовать супервесело и смешно. Если меньше, то лучше даже и не пробовать - уныло, мы проверяли.
Игрушка бесплатная, а порог вхождения минимален - можно "залетать" даже со смартфона.
Call of Duty: Warzone
Тоже free-to-play проект, который поддерживает команды до 4 человек. Но есть режимы и на троих, и на двоих. Думаю, про него вы и так знаете - самая популярная королевская битва за последнее время. Естественно, играть в нее лучше своей компанией, а не с незнакомыми людьми.
Игрушка из разряда "easy to learn - hard to master". Начать катать довольно просто, но чтобы прокачать все оружия и сделать нормальные комплекты, уйдет довольно много времени.
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Обновления выходят каждый месяц - в последнем, например, немного изменили карту и добавили танкер "Водяной" из Call of Duty: Black Ops Cold War. Наборы пушек тоже постоянно ротируются, как и типы заданий на карте.
Among Us / Мафия
Про эту игру вы тоже наверняка слышали - одна из вариаций классической "Мафии" выстрелила и стала суперпопулярной в 2020 году. Лучше играть компанией от 6 человек.
А если вдруг не все хотят тратить 133 рубля, то рекомендую поиграть в обычную "Мафию". Для этого нужен лишь Discord и веб-камеры у всех участников. Также понадобится ведущий. Удовольствие гарантировано.
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Поделитесь в комментариях, а во что вы играете с друзьями по Discord?
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