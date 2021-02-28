Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

2020 год сильно изменил привычки обычных людей. Из-за самоизоляции собираться с друзьями стало проблематично, а вторая волна коронавируса только усугубила проблему. Большинство соотечественников, однако, полностью игнорируют ограничения, сославшись на русское "авось". Они продолжают совместно пить пиво на кухне, да и игры им не нужны. Но нормальные граждане, такие как мы с вами, стали больше проводить времени онлайн - в том числе, и катать с друзьями по Discord. За последнее время наша компания попробовала большое количество проектов для совместного прохождения, расскажу про самые увлекательные из них.

реклама

Ассимметричный хоррор в формате 1 на 4: убийца гоняется за выжившими. Отлично подойдет для компашки в 3-5 человек. Выжившие играют от третьего лица и пытаются найти и завести генераторы на карте. После того, как все генераторы заработают, электричество подаётся на главные ворота - через них и надо сбежать, обхитрив убийцу. Последний, в свою очередь, играет от первого лица и обладает ограниченным углом обзора и плохой мобильностью. Он пытается помешать выжившим, вешая их на крюки и ломая генераторы.

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Игра раскрывается именно в формате "своей" компании - множество смешных ситуаций за выживших гарантированы! Если играть с рандомами, это будет совсем не так интересно.

реклама

Еще один плюс игры - она вышла уже достаточно давно, в 2016 году, но до сих пор активно поддерживается разработчиками. Постоянно выходят новые персонажи, например из Silent Hill или "Очень странных дел", а также Фредди Крюгер, Крик и другие культовые маньяки. Лично я наиграл уже 48 часов и не собираюсь останавливаться.

Игрушка из разряда "посмеяться с друзьями". Можно залипнуть как вдвоем, так и ввосьмером. В платформере довольно прикольная физика и дико странное управление. "Благодаря" последнему и возникает большое количество смешных ситуаций.

Недостаток в том, что Human: Fall Flat довольно быстро надоедает - после пары часов становится уже не так интересно. Лучше брать ее по скидке, 500 рублей она точно не стоит. Ближайшая распродажа в Steam стартует в мае.

Одна из вариаций игры "глухой телефон". Лучше один раз посмотреть, чем коряво объяснять:

реклама

Весь кайф начинается, когда собирается хотя бы 8-10 человек: рисовать супервесело и смешно. Если меньше, то лучше даже и не пробовать - уныло, мы проверяли.

Игрушка бесплатная, а порог вхождения минимален - можно "залетать" даже со смартфона.

Тоже free-to-play проект, который поддерживает команды до 4 человек. Но есть режимы и на троих, и на двоих. Думаю, про него вы и так знаете - самая популярная королевская битва за последнее время. Естественно, играть в нее лучше своей компанией, а не с незнакомыми людьми.

Игрушка из разряда "easy to learn - hard to master". Начать катать довольно просто, но чтобы прокачать все оружия и сделать нормальные комплекты, уйдет довольно много времени.

реклама

Обновления выходят каждый месяц - в последнем, например, немного изменили карту и добавили танкер "Водяной" из Call of Duty: Black Ops Cold War. Наборы пушек тоже постоянно ротируются, как и типы заданий на карте.

Among Us / Мафия

Про эту игру вы тоже наверняка слышали - одна из вариаций классической "Мафии" выстрелила и стала суперпопулярной в 2020 году. Лучше играть компанией от 6 человек.

А если вдруг не все хотят тратить 133 рубля, то рекомендую поиграть в обычную "Мафию". Для этого нужен лишь Discord и веб-камеры у всех участников. Также понадобится ведущий. Удовольствие гарантировано.

***

Поделитесь в комментариях, а во что вы играете с друзьями по Discord?