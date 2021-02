Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Пару дней назад интернет всколыхнула новость - создатели сериала по мотивам игры The Last of Us определились с актерами на главные роли. Ими стали звёзды "Игры престолов" Педро Паскаль и Белла Рамзи. Но меня больше возмутило другое: как сообщил продюсер Александр Роднянский, первым кандидатом на роль Джоэла был вовсе не Паскаль, а чернокожий актер Махершалла Али. Давайте обсудим поподробнее.

«Что касается Паскаля - я, если честно, немного разочарован выбором. Предложение поначалу было сделано двукратному обладателю Оскара Махершалле Али. Помню, как он абсолютно покорил меня своей ролью в «Карточном домике». Но Али отказался» - пишет Роднянский.

Мы с вами уже привыкли, что в последние пару лет актерам африканского происхождения отдается всё больше ролей. А этим летом не уставали напоминать, как же сильно важны жизни черных. Один из последних абсурдных примеров, когда пытаются пропихнуть невпихуемое - сериал "Великая" про Екатерину Вторую. Граф Ростов в версии Netflix выглядит великолепно:

Граф Ростов здорового человека и курильщика

И вот серьезный американский телеканал HBO тоже начал заниматься подобной ерундой. Благо, сам Махершалла оказался сильно умнее продюсера сериала Крейга Мейзина, и от роли Джоэла спешно отказался. Мейзин, кстати, известен тем, что в прошлом году поставил грандиозную клюкву - "Чернобыль". С точки зрения драматического искусства сериал неплох, но смысловое наполнение заставляет задуматься о психическом здоровье его создателей. Откуда взялись такие рейтинги, особенно на территории СНГ (оценка 8.9 на КиноПоиске) - мне непонятно. Произведение неплохо разобрали на канале Гоблина. Хоть мне и не нравятся конъюнктурщик Пучков и его коммунистический приспешник Клим Жуков, всё же приведу ссылку:

Но давайте вернемся к The Last of Us и поближе взглянем на актеров экранизации.

Педро Паскаль - не лучший выбор, на мой взгляд. Джоэл из игры выглядит как суровый американский мужик с бородой, эдакий медведь. А Педро - слащавый испанский хлыщ с журнальной внешностью. Гораздо лучше бы смотрелись Джерард Батлер, Николай Костер-Вальдау или, на худой конец, Хью Джекман.

Белла Рамзи в роли девочки Элли также смотрится печально.

А продюсер Роднянский продолжает делиться инсайдами: «Кантемир [Балагов] показывал мне пробы Беллы. Она повзрослела, ей 16 лет, но она по-прежнему так же харизматична, как и в незабываемом образе леди Мормонт [...] Белла, безусловно, выбор очень сильный, а небольшая разница в возрасте с её героиней Элли вряд ли станет помехой».

Выбор, мягко говоря, неоднозначный. Актерские способности - это хорошо, но не надо забывать и про сходство с персонажем. А внешность у актрисы, скажем так, весьма специфическая. Всем известно, что Элли копировали с Эллен Пейдж. Вот бы её на эту роль... Упс! Только она теперь совсем не Эллен, а трансгендерный мужчина Эллиот, приветики:

Вот такой он - современный Голливуд! Недавно я прочитал, что новый "Блейд" будут снимать только темнокожий режиссер и сценарист - еще одна иллюстрация сложившейся ситуации.

Думаю, что тенденция скоро перекинется и на игры. Мы уже видели Battlefield V с женщинами, якобы участвовавшими во фронтовых боях.С интересом слежу за тем, что будет дальше. Мир окончательно сошёл с ума!

Делитесь в комментариях, что вы думаете по поводу данной ситуации? Попрошу вести себя прилично и воздержаться от оскорблений.