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Новый Год не за горами, а значит, самое время задуматься о подарках. Большинство людей уже снуют по магазинам, судорожно пытаясь придумать, что же приобрести своим родным и близким. Мы решили упростить вам выбор, подобрав полезные и недорогие гаджеты.

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Носимая электроника

Фитнес-браслет - отличный и недорогой подарок. В этом году вышел Xiaomi Mi Band 5, один из лидеров в этом сегменте. Он обладает 1,1-дюймовым цветным AMOLED-дисплеем и способен работать без подзарядки около двух недель. В качестве альтернативы можно рассмотреть HONOR Band 5 - у него примерно идентичные характеристики.

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Если нужен экран побольше, а переплачивать за умные часы не хочется, то неплохим вариантом будут AMAZFIT GTS. Формально это часы, но по функционалу скорее браслет. Здесь нет продвинутых функций, вроде установки приложений. Зато и автономность порадует - около 10-14 дней.

Медиаприставка для ТВ

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Старому телевизору можно подарить новую жизнь, если у него есть выход HDMI. К нему можно подключить медиаплеер, например XIAOMI Mi TV Box S.

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У него на борту полноценный Android, а значит функционал даже круче, чем у обычного SMART TV. Отличный подарок родственникам для просмотра YouTube и любимых фильмов.

Беспроводные наушники

Наушники без проводов прочно вошли в нашу повседневную жизнь. В этом году хитом продаж стали XIAOMI Mi True Wireless Earbuds.

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Это одна из лучших моделей по соотношению цена/качество: за полторы тысячи рублей вы получаете неплохое звучание, полное отсутствие проводов и время работы около 4 часов. Из минусов отметим слабоватый микрофон.

Если бюджет позволяет, можно рассмотреть вариант подороже. Например HONOR Magic Earbuds TWS Walrus:

Внешне они очень похожи AirPods Pro от Apple, но стоят почти в 5 раз меньше. В этих наушниках имеется активное шумоподавление - пригодится для шумной улицы или поездок в метро.

Робот-пылесос

Эти гаджеты появились совсем недавно, и у большинства до сих пор есть ощущение, что робот-пылесос - это что-то супердорогое. Тем временем, производители уже начали делать неплохие доступные модели, которые будут по карману каждому. Например, REDMOND RV-R350.

Если у вас нет крупноворсовых ковров, то данный малыш вполне подойдет. Время работы 80 минут, мощность всасывания 15 Вт и поддержка влажной уборки - неплохо за эту цену.

При увеличенном бюджете, обратите внимание на XIAOMI Mi Robot Vacuum Mop Essential.

Опять-таки, это одна из лучших моделей 2020 года по соотношению цена/качество. Мощность 25 Вт, удобное приложение Mi Home c голосовым управлением (на русском языке). Также этот робот пылесосит ковры с высоким ворсом.

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Пишите в комментариях, какую технику вы уже приобрели или планируете купить в подарок на Новый Год? Ждете ли вы праздник, несмотря на ограничения?