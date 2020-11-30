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Новейшее железо от AMD в дефиците. Тем не менее, нам удалось найти в наличии и Ryzen 5600X, претендующий на звание народного процессора, и Radeon RX 6800 XT, которая обеспечивает отличную производительность в играх. Отправляемся за покупками. Такая сборочка станет отличным новогодним подарком для требовательного геймера.

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Комплектовать наш игровой компьютер мы будем в магазине "Регард". Именно там удалось найти свежайшие комплектующие от AMD. Но есть нюанс - они доступны только в составе сборки, при покупке через конфигуратор. В нашем случае это не проблема. Такое ограничение сделано для того, чтобы отвадить майнеров и жадных спекулянтов.

Процессор AMD Ryzen 5 5600X OEM

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Свежачок от "красной" команды, который примерно на 20-30% быстрее народного Ryzen 3600. Будущий хит продаж, который нам удалось урвать уже сейчас. Новейшая архитектура Zen 3, 12 потоков, турбобуст до 4600 МГц - хватит даже для самых требовательных игр. Такой процессор прослужит несколько лет, не становясь "бутылочным горлышком".

Материнская плата Gigabyte B550M DS3H

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Хороший бюджетный вариант от проверенного производителя. Это приемник всеми любимой "гиги" на чипсете B450. Новинка основана на B550, обладает нормальным охлаждением. В общем, очередной будущий хит, который мы прозорливо берем уже сейчас.

Видеокарта AMD Radeon RX 6800 XT Gigabyte 16Gb

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Сердце нашего ПК для геймера. Новейшая карточка от компании AMD кладет на лопатки конкурента в лице NVIDIA RTX 3080. Почти вдвое больше памяти, а также лучшая производительность при меньшей цене. То, что нужно для оптимального компьютера.

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Кстати, благодаря тому, что у нас связка из ЦП+ГПУ от фирмы AMD, можно будет активировать функцию SAM (Smart Access Memory). Она даст дополнительные до 11% прироста в играх.

Кулер DeepCool GAMMAXX 400 EX

Архитектура Zen 3 отличается горячим нравом. Чтобы приструнить его, используем двухвентиляторную модель от DeepCool. Она оснащена 4 медными пластинами и может рассеять до 180 Вт тепла. А черный внешний вид придает брутальности.

Оперативная память 16Gb DDR4 4000MHz G.Skill Ripjaws V

AMD рекомендует использовать с процессорами Ryzen высокопроизводительную память. Поэтому комплектуем систему ультимативным вариантом от G.Skill с частотой 4000 МГц и таймингами 18-22-22-42. 5600X скажет нам за нее спасибо.

Накопитель SSD 1Tb Samsung 970 EVO

Тут и комментировать нечего - серия 970 EVO от Samsung стала практически стандартом для высокопроизводительного ПК. Память V-NAND 3-bit MLC и отличные скорости: чтение 3400 Мб/сек, запись - 2500 Мб/сек.

Корпус Be Quiet Pure Base 500 Black

По опыту, референсные версии карт обычно шумят. Поэтому подбираем корпус с шумоизоляцией, но при этом хорошо продуваемый. Помимо этого, Base 500 отличается отличной эргономикой и лаконичным дизайном. Впишется в любой интерьер.

Блок питания 850W Cougar BXM 850

Для системы потребуется минимум 700 Вт, но мы возьмем с запасом. Вариант от Cougar отличается наличием сертификата Bronze, а также модульным дизайном. Будет удобно прокладывать кабели, а просторный корпус этому поспособствует.

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Итак, давайте подобьем общую стоимость системы.

Да, получилось немало. Но за ультимативную производительность в играх приходится платить. Такой ПК отлично себя проявит в разрешениях 1440p и 4K при максимальных настройках графики. Получился отличный подарок к Новому Году для близкого человека, а может и себя любимого.

Пишите в комментариях, что бы вы изменили в этой сборке?