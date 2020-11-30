Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Radeon RX 6800 и 6800 XT появились в продаже в России – стоимость на 30% выше рекомендуемой

Рассказываем, где сейчас можно купить новейшие видеокарты от AMD
[ ] для раздела Блоги
28
RX 6800 XT Gigabyte для сборки компа в Регарде
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ
ASUS RX 6800 для сборки компа в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Новые видеокарты компании AMD сейчас в дефиците. Достать их в рознице довольно тяжело. Однако, нам удалось разыскать Radeon RX 6800 и 6800 XT в наличии на полках магазина.

реклама

Речь идет о референсных версиях карт. Старшая AMD Radeon RX 6800 XT производства Gigabyte обойдется в 78 400 рублей, при рекомендуемой цене 60 000:

анонсы и реклама
Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU
RTX 3070 - дефицит кончился и цены пошли вниз
Ryzen 5 5600X в Регарде
Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке
Слив RTX 2080 S - cамая низкая цена за все время
-40% на HDD Fujitsu в Регарде
Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде

Если же говорить о младшей модели RX 6800 производства ASUS, ее стоимость также далека от оптимальной. Магазином "Регард" выставлена цена в 68 400 рублей (при рекомендуемой AMD 53 600 рублей):

реклама

Обращаем внимание, что данные видеокарты доступны для покупки только при сборке ПК через конфигуратор. Вероятно, эта вынужденная мера. Она служит для того, чтобы отвадить спекулянтов и майнеров, которые уже положили глаз на новые продукты от Лизы Су.

реклама

Обе карточки оснащены 16 Гб видеопамяти, работающей на частоте 16 ГГц. Ускорение графического процессора в режиме Boost для старшей модели составляет 2250 МГц, а младшей - 2105 МГц. Также они отличаются количеством шейдерных блоков: 4608 против 3840. TPD для RX 6800 XT составляет 300 Вт, а для обычной 6800 - 250 Вт.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd radeon rx 6800 xt видеокарта radeon rx 6800
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Mafia Remastered
5
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
48
Обзор и тестирование процессорной СВО AeroCool Mirage L240
11
Обзор и тестирование смартфона Oukitel WP8 Pro
9
Обзор игры и тестирование актуальных видеокарт в Call of Duty: Black Ops Cold War
6
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-E Gaming
16
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
39
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
30
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC
15
В погоне за производительностью: видеокарты – ноябрь 2020
12

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 204
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
22 ноября 2020 63
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
25 ноября 2020 39
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
19 ноября 2020 107
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
17 ноября 2020 116
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
25 ноября 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Розничная цена GeForce RTX 3060 Ti оказалась гораздо ниже предполагаемой – небольшая переплата в 63€
49
В продажу поступят бюджетные модели GeForce RTX 3070 и игровые RTX 3060 Ti – подробности и цены
11
Процессоры Ryzen 5000-й серии появились в российских магазинах – цены и доступные модели
24
Китайский продавец нарушил эмбарго NVIDIA – распаковка трёх видеокарт Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti
66
Видеокарты GeForce RTX 3070 вернулись в российскую розницу – цены приблизились к рекомендованным
41
AMD пообещала решить проблему дефицита видеокарт Radeon RX 6800 и высоких цен – сроки и подробности
59
Microsoft готовит масштабные изменения в системе обновлений Windows 10 – новые функции и правила
12
Битва процессоров – 10 ядер и 5.3 ГГц Core i9-10900K vs недорогой 6 ядерный Ryzen 5 5600Х в тесте SH
39
Ставим точку в противостоянии игровых процессоров AMD – Ryzen 7 3700X vs Ryzen 7 5800X от Benchmark
23
Samsung скинула 50 000 долларов на свой самый дорогой 98-дюймовый 8К QLED телевизор – Wccftech
6
Чемпионом по дешевизне GeForce RTX 3060 Ti готова стать Литва
76
AMD по своему решила проблему с RX 6800 – архитектуру RDNA 2 теперь можно примерять на себя
21
Стоимость оперативной памяти и блоков питания существенно увеличится в 2021 году
48
Сравниваем производительность RX 6800XT и RTX 3080 в трассировке лучей Black Ops Cold War - Wccftech
58
Представлен список из 50 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 13 в 2021 году – названия и сроки
+
PlayStation 5 под наблюдением – бот отслеживает доступность приставки в магазинах по всему миру
9
Крупная европейская сеть магазинов получила 22 видеокарты Radeon RX 6800/ХТ вместо 4 695 заказов
20
Камера iPhone 12 заняла 13 место в рейтинге DxOMark
6
AMD призывает партнёров делать упор на игровом применении видеокарт серии Radeon RX 6000
33
ASUS добавляет поддержку Resizable BAR для плат на базе чипсета Z490 — AMD SAM теперь не эксклюзив
22

Популярные статьи

Собираем ПК с производительностью консолей нового поколения
169
6 причин, почему я не стал продавать GeForce GTX 1060 на пике цен в ожидании GeForce RTX 3060 Ti
24
Компьютер мечты 2000 года с памятью RDRAM
79
Бескомпромиссный геймерский компьютер на Intel+NVIDIA для тех, кто не считает деньги на кредитке
39
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
48
Изучаем популярность процессоров AMD Ryzen в Linux сообществе
41
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Mafia Remastered
5

Сейчас обсуждают

Dzhereli
11:18
Он просто безмозглый ребенок.
Radeon RX 6800 и 6800 XT появились в продаже в России – стоимость на 30% выше рекомендуемой
Vasyan
11:12
Хуанито в аду забронирован отдельный котёл
NVIDIA продала майнерам большую часть видеокарт GeForce RTX 3080/3090 на 175 млн$ – Wccftech
Ry Zen
11:11
Ты будешь одно и то же повторять каждый раз? Даун что ли?
Radeon RX 6800 и 6800 XT появились в продаже в России – стоимость на 30% выше рекомендуемой
Alexshanghai IntelAmdov
11:11
да за 35 как брал новую я бы продал. а за 13край она мне еще послужит не один год))
6 причин, почему я не стал продавать GeForce GTX 1060 на пике цен в ожидании GeForce RTX 3060 Ti
Neur
11:10
Не сходится с тем что я вижу на своей 2080 и 10700K.
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Mafia Remastered
Ry Zen
11:08
А при чем тут АМД, если не секрет? Цену шизоидную поставил Регард, а не АМД.
Radeon RX 6800 и 6800 XT появились в продаже в России – стоимость на 30% выше рекомендуемой
Юра Репченко
11:07
Кормить барыг не собираюсь. Для меня 53к цена 6800. Покупать 8Гб от Нвидиа тоже.
Radeon RX 6800 и 6800 XT появились в продаже в России – стоимость на 30% выше рекомендуемой
Юра Репченко
11:06
Рекомендованные AMD для Российской розницы с учётом всего.
Radeon RX 6800 и 6800 XT появились в продаже в России – стоимость на 30% выше рекомендуемой
Жека Пк
11:03
На старте 3070 были в регарде только в составе готовых компьютеров причём не референс по 39000 рублей, так что делайте выводы господа, на продаже лопат все хотят заработать сверх прибыль...
Видеокарты GeForce RTX 3070 вернулись в российскую розницу – цены приблизились к рекомендованным
Ry Zen
11:03
Что ты несешь?)
6 причин, почему я не стал продавать GeForce GTX 1060 на пике цен в ожидании GeForce RTX 3060 Ti
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем