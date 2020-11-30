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Новые видеокарты компании AMD сейчас в дефиците. Достать их в рознице довольно тяжело. Однако, нам удалось разыскать Radeon RX 6800 и 6800 XT в наличии на полках магазина.

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Речь идет о референсных версиях карт. Старшая AMD Radeon RX 6800 XT производства Gigabyte обойдется в 78 400 рублей, при рекомендуемой цене 60 000:

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Если же говорить о младшей модели RX 6800 производства ASUS, ее стоимость также далека от оптимальной. Магазином "Регард" выставлена цена в 68 400 рублей (при рекомендуемой AMD 53 600 рублей):

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Обращаем внимание, что данные видеокарты доступны для покупки только при сборке ПК через конфигуратор. Вероятно, эта вынужденная мера. Она служит для того, чтобы отвадить спекулянтов и майнеров, которые уже положили глаз на новые продукты от Лизы Су.

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Обе карточки оснащены 16 Гб видеопамяти, работающей на частоте 16 ГГц. Ускорение графического процессора в режиме Boost для старшей модели составляет 2250 МГц, а младшей - 2105 МГц. Также они отличаются количеством шейдерных блоков: 4608 против 3840. TPD для RX 6800 XT составляет 300 Вт, а для обычной 6800 - 250 Вт.