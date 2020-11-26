Запуск PlayStation 5 – дефицит, баги и мертвые консоли
Прошло больше недели с момента выхода PlayStation 5 в России. К сожалению, запуск вышел провальным - у консоли куча проблем. Давайте подробно их разберем, опираясь на опыт первых покупателей.
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Лютый дефицит
Новую приставку от Sony просто невозможно купить. Проблемы возникают даже у тех, кто оформлял предзаказ в сентябре. На сайтах крупных сетевых ритейлеров куча гневных сообщений от пользователей:
Речь о том, чтобы просто прийти в магазин и купить консоль, даже не идёт. При этом реклама PlayStation 5 крутится вовсю: как в интернете, так и на ТВ. Sony разослала приставку огромному количеству блогеров, даже не связанных с тематикой игр.
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Евгений Савин, футбольный YouTube-канал "КраСава"
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Выглядит это абсурдно - рекламируется товар, которого просто нет на рынке. По сути, приобрести новинку в 2020 году можно только у перекупщиков. Эксперты уже прогнозируют, что дефицит продлится минимум до весны.
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Одной из причин задержек стали огромные габариты PS5. Ритейлеры жалуются, что большие коробки сильно затрудняют логистику.
Свой вклад внесла и пандемия, из-за которой большинство заводов в Китае были закрыты на карантин. Консоли попросту не успевают производить.
Сырая прошивка
Если вы каким-то чудом сумели урвать новую PlayStation, проблемы на этом не заканчиваются. Фактически, вы становитесь бета-тестером Sony. Форумы буквально ломятся от миллионов сообщений о различных багах и глюках.
У некоторых "счастливчиков" консоль умирает после обновления:
Иногда не помогает даже перевод в сервисный режим. Система превращается в кирпич:
Множество геймеров не могут скачать игры из магазина PS Store. После того, как вы ставите на закачку, начинается "бесконечная" загрузка. Sony уже отреагировали и рассказали, как с этим бороться. Опять-таки, нужно перейти в сервисный режим и реконструировать базу данных. Нормального фикса пока нет.
Также у приставки есть проблемы с выходом из спящего режима. Этот баг проявляется в основном у тех, кто подключил внешний SSD. Каждый раз при выходе из сна, твердотельник определяется как "ошибочный" и начинается проверка и исправление ошибок.
Рекомендация следующая - просто не переводить консоль в режим покоя, а сразу выключать ее. Или не пользоваться внешними дисками. Великолепный игровой опыт нового поколения!
Новый контроллер DualSense просто отключается в играх - световая панель горит, а вот кнопки не реагируют. Весь reddit завален сообщениями об этой проблеме.
Помогает только перезагрузка системы. Неприятно.
Сами игры тоже недостаточно отполированы для новой системы. Геймеры сталкиваются с вылетами в Call of Duty: Black Ops Cold War, Marvel's Spider-Man: Miles Morales и других проектах.
Любой запуск нового продукта сопровождается проблемами. Но в этот раз их очень много - непривычно для Sony, которая всегда славилась контролем качества.
Обратная совместимость
Возможность запускать игры прошлых поколений реализована довольно коряво:
При этом, в некоторых проектах, которые не оптимизированы разработчиками под новое железо, наблюдается большой инпут-лаг и проблемы с изображением.
Правда, PlayStation честно предупреждает перед запуском, что комфортно поиграть не удастся:
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Поделитесь в комментариях, планируете ли вы покупать PlayStation 5? Как вы считаете, насколько сильно провальный старт отразится на репутации Sony?
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