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Несмотря на то, что доллар вновь достиг отметки в 80 рублей, цены на предыдущие поколения видеокарт от NVIDIA продолжают снижаться. Вчера мы рассказывали, что RTX 3080 появились в наличии в магазинах. Видимо, с этим напрямую связан тот факт, что на 2000-ую серию начали предлагаться внушительные скидки почти в 20%.

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Поделимся одним из таких выгодных предложений. Так, в магазине "Ситилинк" продается MSI nVidia GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS OC 8ГБ с дисконтом в 8000 рублей:

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Психологическая отметка в 40 тысяч пройдена - наконец мы дождались реального снижения цен.

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Давайте рассмотрим особенности данной карты. Версия от MSI обладает системой охлаждения TORX Fan 2.0. Она включает в себя дисперсионные лопасти (ускоренный воздушный поток за счет увеличенного угла изгиба), а также традиционные лопасти, направляющие поток воздуха к массивному радиатору. Также не забываем про фирменную утилиту для оверклокинга MSI Afterburner.

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Видеокарта обладает 36-месячной гарантией. Частота графического процессора составляет 1785 МГц в режиме Boost, памяти GDDR6 - 14 000 МГц. Объём видеопамяти - стандартные 8 Гб. Рекомендуемая производителем мощность блока питания составляет 650 Вт. Длина видеокарты - всего 257 мм. Поместится даже в корпус небольшого размера.