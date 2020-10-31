GeForce RTX 3080 наконец появилась в продаже – рассказываем, где сейчас самые низкие цены в России
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 формально начала продаваться еще с 17 сентября. Однако, из-за дефицита, найти карту в магазине и купить было практически невозможно. Но в последнее время ситуация с поставками начинает улучшаться.
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Так, в магазине Compeo появилась в продаже Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC 10ГБ. Цена составляет чуть более 80 000 рублей, хотя еще несколько дней назад подобные карты предлагались за 90 тысяч:
Если вы не знали, то Compeo - это новый интернет магазин без подвохов и с реальной гарантией.
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Про нереференсную версию от Palit мы уже рассказывали на примере RTX 3090. Вкратце напомним, что видеокарта обладает фирменной системой охлаждения TurboFan 3.0 с подсветкой ARGB Lighting. Более подробную информацию вы сможете узнать, посмотрев видео от производителя:
Карточка обладает 36-месячной гарантией. Частота графического процессора составляет 1740 МГц в режиме Boost, памяти GDDR6X - 19 000 МГц. Объём видеопамяти - 10 Гб. Рекомендуемая производителем мощность блока питания составляет 750 Вт. Длина видеокарты - 294 мм.
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