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Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 формально начала продаваться еще с 17 сентября. Однако, из-за дефицита, найти карту в магазине и купить было практически невозможно. Но в последнее время ситуация с поставками начинает улучшаться.

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Так, в магазине Compeo появилась в продаже Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC 10ГБ. Цена составляет чуть более 80 000 рублей, хотя еще несколько дней назад подобные карты предлагались за 90 тысяч:

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Если вы не знали, то Compeo - это новый интернет магазин без подвохов и с реальной гарантией.

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Про нереференсную версию от Palit мы уже рассказывали на примере RTX 3090. Вкратце напомним, что видеокарта обладает фирменной системой охлаждения TurboFan 3.0 с подсветкой ARGB Lighting. Более подробную информацию вы сможете узнать, посмотрев видео от производителя:

Карточка обладает 36-месячной гарантией. Частота графического процессора составляет 1740 МГц в режиме Boost, памяти GDDR6X - 19 000 МГц. Объём видеопамяти - 10 Гб. Рекомендуемая производителем мощность блока питания составляет 750 Вт. Длина видеокарты - 294 мм.