Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Сегодня мы подберём лучшие варианты процессоров для бюджета в 10-15 тысяч рублей. К сожалению, рубль продолжает "умирать" и взлетевшие цены на комплектующие тому пример. В мире ситуация не лучше – грядет вторая волна коронавируса, а само заболевание подхватил даже президент США Дональд Трамп. Поэтому апгрейдить свой ПК нужно здесь и сейчас, ведь дальше будет только хуже.

реклама

Цены на комплектующие я буду приводить согласно прайсу магазина Регард, они актуальны на 02.10.2020.

AMD Ryzen 5 3500X - 12 840 рублей

анонсы и реклама 2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р. Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже

Прайсы на популярнейший Ryzen 3600 взлетели до небес – сейчас ОЕМ-версия стоит порядка 17-18 тысяч. В рамках изменившейся реальности, приходится изыскивать альтернативу. 3500X – отличный шестиядерник за свои деньги. По сути, это тот же 3600, только с принудительно отключенным SMT (то есть, рабочих потоков всего 6, а не 12). При этом количество физических ядер и частоты – те же.

реклама

Для ресурсоёмких приложений данный "проц" не подойдёт, а вот для игр – разницы практически нет. Рассмотрим на примере нескольких популярных проектов:

реклама

Источник изображений: Expreview

Разница между 3600 и 3500Х на уровне погрешности. 6 физических ядер для игр оказывается вполне достаточно. При этом разница в цене – практически в полтора раза.

реклама

Этот ЦП создавался специально для рынков России и Китая, и в нынешних экономических реалиях он смотрится просто отлично. Хороший выбор для бюджетной сборки.

Intel Core i5 10400F - 14 500 рублей

Великолепный процессор за свои деньги. Ожидается, что в самое ближайшее время ценник поползёт вверх и догонит конкурента в лице Ryzen 3600. Поэтому надо успевать брать прямо сейчас.

Из минусов я бы отметил дороговизну материнских плат. Бюджетные версии на H- и B-чипсетах будут сильно хуже по сравнению с ценовыми аналогами от AMD. К тому же, они не поддерживают ОЗУ частотой выше 2666 МГц. А переплачивать вдвое за Z-архитектуру ради 10% прироста нет никакого смысла.

Если сравнить с предыдущим вариантом, то разница в цене оправдана. Разогнанный 3500Х, работающий на частоте 4,5 ГГц с памятью 3600 МГц проигрывает стоковому Core i5 10400F с бюджетной платой и памятью 2666 МГц около 10% в процессорозависимых играх вроде Assassin's Creed Odyssey и Shadow Of The Tomb Raider:





AMD Ryzen 5 2600 - 10 900 рублей

Позапрошлогодний бюджетник до сих пор актуален. Будучи самым дешевым вариантом из представленных, он до сих пор позволяет запускать все новинки в 1080р при 60 fps.

При этом, Ryzen 2600 немного уступает 3500X в играх, но компенсирует это хорошей производительностью в многопоточных программах. Если вы не только развлекаетесь, но ещё и немножко работаете за компьютером, то вам подойдёт этот вариант.

Сначала сравним в играх:

А теперь в бенчмарке Cinebench R15:

Источник изображений:CPU-Monkey

Как видно, производительность на ядро у 2600 действительно хуже. Зато в Multi-Core преимущество почти в 20%.

***

Выбор за вами. Делитесь в комментариях, какой процессор вы бы приобрели в данном ценовом диапазоне?