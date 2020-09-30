Популярные видеокарты NVIDIA распродают по самой низкой цене за всё время – сезон скидок стартовал
Нестабильный рубль продолжает падение, и под стать ему цены в магазинах электроники. С начала сентября они выросли в среднем на 10-15% и, скорее всего, эта тенденция продолжится. Однако, после выхода GeForce RTX 3000-й серии, ритейлеры начали сбрасывать цены на видеокарты предыдущего поколения.
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Мы постоянно мониторим рынок в поисках выгодных предложений. И сегодня нашли для вас 2 хороших варианта NVIDIA RTX 2080 Super, продающихся со скидками 10%.
Сначала давайте посмотрим на версию от Gigabyte - GeForce RTX2080 Super GV-N208SGAMINGOC WB-8GD. Со скидкой она сейчас доступна за 56 990 рублей:
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Это очень необычная видеокарта, она оснащена фирменной системой водяного охлаждения WATERFORCE Water Block с подсветкой. Инженеры Gigabyte позаботились не только о графическом процессоре, но и о микросхемах видеопамяти и силовых КМОП-транзисторах подсистемы питания, с целью обеспечить стабильную работу платы в любом режиме.
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Вторая карта, которую мы предлагаем к рассмотрению сегодня - ASUS NVIDIA GeForce RTX2080 Super DUAL-RTX2080S-8G-EVO-V2. Её можно "ухватить" сейчас за 55 990 рублей:
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Данная плата оснащена традиционной системой охлаждения с двумя вентиляторами, что обеспечивает низкие температуры в нагрузке.
Обе видеокарты обладают внушительной гарантией на 3 года. Частота графического процессора обеих версий составляет 1845 МГц в режиме Boost, а памяти GDDR6 - 15 500 МГц. Объём видеопамяти - стандартные 8 Гб. Рекомендуемая производителем мощность блока питания составляет 650 Вт, а длина обеих моделей всего 267 мм - поместятся в любой корпус.
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