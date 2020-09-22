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Продажи новых видеокарт от NVIDIA формально уже начались. Только вот на практике, купить карточки RTX 3080 практически невозможно, на рынке сейчас сильный дефицит товара. Магазины отмечают рекордное количество обращений, которые превышают по активности даже традиционные сезонные распродажи.

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Тем временем, цены на прошлое поколение графических адаптеров уже пошли вниз. Мы постоянно мониторим рынок в поисках выгодных предложений. Так, например, в Регард продаётся MSI GeForce RTX2080 Ti GAMING Z TRIO 11Gb со скидкой более 20%:

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Нереференсная версия от MSI отличается хорошим охлаждением. Трёхвентиляторная система обеспечит низкие температуры при минимальном уровне шума.

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Также у видеокарты есть заводской разгон: частота графического процессора в режиме Boost составляет 1755 МГц (при базовой 1350), памяти GDDR6 - 16 000 МГц. Объём видеопамяти - стандартные 11 Гб. Рекомендуемая производителем мощность блока питания составляет 650 Вт при потребляемой мощности до 300 Вт. Длина видеокарты - целых 328 мм, лучше проверить, поместится ли она в ваш корпус.