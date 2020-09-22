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GeForce RTX 2080 Ti подешевела на 20 000 рублей – обвал цен перед выходом нового поколения видеокарт NVIDIA

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<b>!!! 2080 Ti Zotac AMP за КОПЕЙКИ в Регарде !!!</b>
!! MSI Gaming 2080 Ti - цена рухнула РЕАЛЬНО НА ПОРЯДОК
<b>!! Gigabyte RTX 2080 Ti за ГРОШИ в Регарде</b>
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Продажи новых видеокарт от NVIDIA формально уже начались. Только вот на практике, купить карточки RTX 3080 практически невозможно, на рынке сейчас сильный дефицит товара. Магазины отмечают рекордное количество обращений, которые превышают по активности даже традиционные сезонные распродажи.

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Тем временем, цены на прошлое поколение графических адаптеров уже пошли вниз. Мы постоянно мониторим рынок в поисках выгодных предложений. Так, например, в Регард продаётся MSI GeForce RTX2080 Ti GAMING Z TRIO 11Gb со скидкой более 20%:

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Нереференсная версия от MSI отличается хорошим охлаждением. Трёхвентиляторная система обеспечит низкие температуры при минимальном уровне шума.

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Также у видеокарты есть заводской разгон: частота графического процессора в режиме Boost составляет 1755 МГц (при базовой 1350), памяти GDDR6 - 16 000 МГц. Объём видеопамяти - стандартные 11 Гб. Рекомендуемая производителем мощность блока питания составляет 650 Вт при потребляемой мощности до 300 Вт. Длина видеокарты - целых 328 мм, лучше проверить, поместится ли она в ваш корпус.

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Listoman
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Только крит 95°C, а так да, проблем нет никаких)
Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
Крутая Куртка
17:59
Все верно, торопыги всегда теряют деньги, хотя для многих людей тем более в мск лишних 200-300 баксов роли не играют, они их за день зарабатывают.
ZOTAC получила 20 тысяч заказов на GeForce RTX 3080, которые не сможет удовлетворить
VRoman
17:57
Да, но у тех.процесса называемого 2нм слои сделаны в 20 и 30 нм. Так что там ещё на порядок можно уменьшать размеры.
TSMC может освоить 2-нм техпроцесс с опережением графика
OgoGoLog
17:55
"Билл наконец купил Скайрим.. вместе со студией-разработчиком"
Microsoft приобрела компанию Bethesda/ZeniMax
mo3ulla
17:54
волноваться не о чем . просто будет отвал чипов памяти и гпу от таких температур ( GTX8800 все помним да ) дуэтом будет идти и деградация текстолита . от постоянных нагревов - остываний волноваться ...
Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
Кишка
17:54
Да вроде норм всё. Или APM шалит и головки часто паркуются. Представь что у тебя за 2 часа работы за ПК диски отрубаются по 9 раз.
Конкурс Seagate и Overclockers.ru: выиграй 10ТБ жёсткий диск Seagate Exos X16 за комментарий
Андрей Андронов
17:54
А вы думали игры толще стали из за кривых разрабов что ли ? Как раз ограничении технологии и постепенного прогресса в видеопамяти
NVIDIA ответила на ключевые вопросы о видеокартах нового поколения: 10 Гб памяти у GeForce RTX 3080, поддержка Windows 7 и многое другое
sgs
17:53
А еще производителю нужно доплачивать каждому покупателю ВК за сборку топовой водянки примерно 50 к на брата.
Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
OgoGoLog
17:51
Ну индусов бояться - в IT не ходить. Великие "разбегания игроделов" были по причине отсутствия бабла. У мелкомягких оно ещё водится.
Microsoft приобрела компанию Bethesda/ZeniMax
Андрей Потапов
17:50
Так это даже не ПЕЧ, это уже електросварка!
Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
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