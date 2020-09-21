Стоимость GeForce RTX 2080 Ti упала на 25% – самая низкая цена за всё время продаж
Продажи 3000-й серии от NVIDIA начались на прошлой неделе. Однако, ценники не радуют - за RTX 3080 просят более 80 000 рублей. При этом купить карточку практически невозможно, на рынке сейчас наблюдается сильный дефицит.
реклама
Тем временем, ритейлеры начинают снижать цены на предыдущее поколение видеокарт. В целом, скидки пока небольшие, но попадаются и очень выгодные предложения. Одним из таких мы хотим с вами поделиться. Так, GeForce RTX 2080 Ti версии от Gigabyte предлагается за 69 990 рублей в магазине Регард. Скидка от первоначальной цены составляет около 25%:
Цены на топовую модель еще никогда не были такими низкими. Да, охлаждение у данной конкретной карты не самое лучшее - но, учитывая, что обычно пользователи устанавливают на столь горячие платы систему водяного охлаждения, это довольно выгодное предложение.
реклама
Версия от Gigabyte обладает 36-месячной гарантией. Частота графического процессора составляет 1620 МГц, памяти GDDR6 - 14000 МГц. Объём видеопамяти - внушительные 11 Гб. Рекомендуемая производителем мощность блока питания составляет 750 Вт. Длина видеокарты - всего 272 мм.
реклама
Данная карточка отлично подойдёт для игр в 2К и 4К-разрешениях при 60 fps.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила