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Продажи 3000-й серии от NVIDIA начались на прошлой неделе. Однако, ценники не радуют - за RTX 3080 просят более 80 000 рублей. При этом купить карточку практически невозможно, на рынке сейчас наблюдается сильный дефицит.

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Тем временем, ритейлеры начинают снижать цены на предыдущее поколение видеокарт. В целом, скидки пока небольшие, но попадаются и очень выгодные предложения. Одним из таких мы хотим с вами поделиться. Так, GeForce RTX 2080 Ti версии от Gigabyte предлагается за 69 990 рублей в магазине Регард. Скидка от первоначальной цены составляет около 25%:

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Цены на топовую модель еще никогда не были такими низкими. Да, охлаждение у данной конкретной карты не самое лучшее - но, учитывая, что обычно пользователи устанавливают на столь горячие платы систему водяного охлаждения, это довольно выгодное предложение.

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Версия от Gigabyte обладает 36-месячной гарантией. Частота графического процессора составляет 1620 МГц, памяти GDDR6 - 14000 МГц. Объём видеопамяти - внушительные 11 Гб. Рекомендуемая производителем мощность блока питания составляет 750 Вт. Длина видеокарты - всего 272 мм.

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Данная карточка отлично подойдёт для игр в 2К и 4К-разрешениях при 60 fps.