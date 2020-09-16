Сегодня состоится презентация PlayStation 5 - ожидаем даты выхода и цены на новые консоли Sony
Сегодня компания Sony проведёт очередную презентацию, посвящённую грядущему выходу своей консоли PlayStation 5. Трансляция начнётся в 23:00 по Москве.
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Как ожидается, японская корпорация наконец-то объявит официальный ценник приставок. Конкуренты из Microsoft их уже опередили: Xbox Series S будет стоить 299$, а старшая Series X - 499$. Обе консоли должны выйти 10 ноября.
По слухам, Sony установит конкурентные цены на свои консоли. Обычная версия PlayStation 5 обойдется покупателям 499$, а цифровая (без оптического привода) - $399. Отметим, что прямого ответа на Series S японцы не подготовили. По неподтверждённым данным, релиз может состояться в конце ноября.
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Также на данной презентации покажут игры из стартовой линейки PS5. Возможно, среди них будут новый Spider-Man: Miles Morales, Godfall, а также шутер Deathloop. В любом случае, ждём каких-то сюрпризов.
Напомним, что Sony показала PlayStation 5 в середине июня. Японская консоль содержит процессор AMD архитектуры Zen 2 и графическую плату RDNA 2.0. Также заявлена поддержка аппаратной трассировки лучей
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Сегодняшняя презентация пройдёт в формате онлайн на официальном YouTube-канале PlayStation.
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