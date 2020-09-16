Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня компания Sony проведёт очередную презентацию, посвящённую грядущему выходу своей консоли PlayStation 5. Трансляция начнётся в 23:00 по Москве.

реклама

Как ожидается, японская корпорация наконец-то объявит официальный ценник приставок. Конкуренты из Microsoft их уже опередили: Xbox Series S будет стоить 299$, а старшая Series X - 499$. Обе консоли должны выйти 10 ноября.

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

По слухам, Sony установит конкурентные цены на свои консоли. Обычная версия PlayStation 5 обойдется покупателям 499$, а цифровая (без оптического привода) - $399. Отметим, что прямого ответа на Series S японцы не подготовили. По неподтверждённым данным, релиз может состояться в конце ноября.

реклама

Также на данной презентации покажут игры из стартовой линейки PS5. Возможно, среди них будут новый Spider-Man: Miles Morales, Godfall, а также шутер Deathloop. В любом случае, ждём каких-то сюрпризов.

Напомним, что Sony показала PlayStation 5 в середине июня. Японская консоль содержит процессор AMD архитектуры Zen 2 и графическую плату RDNA 2.0. Также заявлена поддержка аппаратной трассировки лучей

реклама

Сегодняшняя презентация пройдёт в формате онлайн на официальном YouTube-канале PlayStation.