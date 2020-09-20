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Я давно раздумывал о покупке беспроводных наушников. Долго выбирая, в итоге остановился на модели Logitech G533. Меня подкупило длительное время автономной работы, а также наличие объёмного звука. Это очень важно для игр, особенно шутеров от первого лица. Сразу сделаю оговорку: это не обзор, здесь будут только личные впечатления.

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Около недели назад, получив очередной гонорар за свои статьи от администрации overclockers.ru, я отправился в магазин и приобрёл данные наушники за 8 990 рублей. В связи с обвалом рубля, сейчас цены немного поднялись и средний прайс на Яндекс.Маркете уже превышает 10 тысяч. Дороговато.

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Комплект поставки Logitech G533 довольно куцый: USB-свисток для подключения к ПК, да зарядный кабель. На этом всё.

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Амбушюры у данных наушников тканевые, они "дышат" и не позволяют ушам потеть. После кожаных, разница действительно ощущается. А вот шумоизоляция, как по мне, фиговая в обоих случаях - чтобы не слышать окружающие звуки, просто делаю погромче. Кстати, здесь довольно удобное колесико для регулировки громкости. Оно расположено на левом "ухе":

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Помимо этого, есть тумблер питания и клавиша G. На неё можно назначить любое действие. Лично я "забиндил" включение и выключение функции виртуального объёмного звука, чтобы не заходить каждый раз в настройки.

Возможности приложения

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Кстати, о фирменном приложении. Поскольку у меня уже есть клавиатура и мышь от Logitech, ничего дополнительно устанавливать не пришлось. Программа сразу увидела мою новую гарнитуру и отобразила процент заряда:

Главная проблема беспроводных наушников - это то, что они в конце концов разряжаются. По итогам недельной эксплуатации, могу подтвердить, что заявленные производителем 15 часов данные "лоджитеки" действительно держат. Это и правда очень долго. Аккумулятор съёмный, что отлично - со временем его можно будет заменить.

Также в Logitech Gaming Software есть встроенный эквалайзер, я ограничился стандартным пресетом:

А вот с настройками объёмного звука 7.1 пришлось немного "поиграться". Режим, установленный по-умолчанию, даёт немного глуховатый звук, как из бочки. Наилучшего результата мне удалось достичь с комнатой "First Person Shooter" и при "Super Stereo Front":

Здесь же (справа) можно сразу протестировать объёмное звучание. Кстати, при прослушивании музыки и просмотре видео со стерео-звуком его лучше выключать. Режим 7.1 стоит использовать, только если сам источник звука многоканальный: например, фильм в хорошем качестве или современная игра.

Впечатления в разных режимах использования

Наконец, разобравшись с настройками, я отправился тестировать наушники в Call of Duty: Warzone.

Режим объёмного звучания DTS действительно даёт преимущество игре - отлично слышно шаги, ты сразу понимаешь, откуда конкретно идёт противник. Позиционирование звуков у данных наушников очень неплохое.

После того, как мы с другом заняли топ-1 (у него тоже гарнитура с объёмным звуком), один пользователь из России даже объявил нас "читерами":

А вот встроенный микрофон просто ужасен. Он тихий, голос получается глухой, а шумоподавление практически не работает. У меня есть нормальный настольный микрофон, поэтому этим раскладывающимся недоразумением я пользоваться точно не буду:

При покупке имейте это ввиду. Представитель Logitech в отзывах предлагает установить какое-то стороннее ПО, я не стал этим заниматься:





В фильмах тоже отличные впечатления. На пробу запустил "Выживший" с Ди Каприо. В разрешении 4K с HDR смотрится и слышится просто офигительно: отличный объём и бас. Звук не хуже, чем в кинотеатре.

А вот с музыкой не всё так однозначно - звучание показалось мне довольно средним. Очевидно, что эти наушники разрабатывались как игровые, поэтому имеют специфическую настройку частот, которая лучше подходит именно для игр. Но музыку на компьютере я практически и не слушаю - предпочитаю делать это с телефона в хороших арматурных "затычках". Поэтому данная особенность для меня неактуальна.

Ну и напоследок, про дальность сигнала. Заявленная производителем "сферическая в вакууме", она составляет до 15 метров. В условиях обычной квартиры мне не удалось поймать какие-либо пропадания сигнала - гарнитура отлично ловит даже через 2 бетонные стены. Можно спокойно уходить на кухню за бутериком, не снимая гарнитуры.



