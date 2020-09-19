Как я собирал красный ПК – красивая и мощная игровая система в передовом корпусе от NZXT
У меня проснулась тяга к прекрасному. Я решил собрать необычный сетап ПК в красном корпусе. Выбрал передовой NZXT H710 с отменным дизайном и подобрал к нему соответствующие комплектующие - получилось очень красиво!
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Давайте же перейдём непосредственно к сборке, параллельно я буду рассказывать о железе.
Начнём с процессора - AMD Ryzen 9 3900X станет отличным выбором для построения мощного игрового ПК в 2020 году. В пару к нему я выбрал топовую материнскую плату от Gigabyte - X570 AORUS MASTER. У нее 14 "честных" фаз питания процессора и отличная система охлаждения - тепловые трубки с непосредственным контактом, в которые впаяны пластинчатые радиаторы. Устанавливаем наш комплект в корпус:
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Далее перейдём к охлаждению процессора. Ryzen 3900X довольно горяч, поэтому имеет смысл использовать систему водяного охлаждения. Я подобрал DeepCool GamerStorm Castle 280 - тихую в работе, но эффективную СВО. Также она обладает RGB-подсветкой, что для нашей красной сборки будет важно.
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Думаю, вы уже догадались, что для сборки я использовал игру PC Building Simulator. Она великолепно подходит для визуализации будущего сетапа - можно заранее прикинуть, как по итогу будет выглядеть ваш ПК.
Идём далее, на очереди у нас оперативная память. Опять-таки, выбираем вариант с подсветкой, но не забываем и про частоту: 4000 МГц отлично подойдут для высокопроизводительной системы. CORSAIR Vengeance RGB Pro - наш кандидат! Устанавливаем 4 планки по 8 Гб:
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В качестве SSD-накопителя используем NVMe Samsung 970 EVO Plus объёмом 2 ТБ. В нашу материнскую плату таких можно установить аж 3 штуки.
Также я подобрал самую мощную видеокарту на данный момент - ASUS nVidia GeForce RTX 2080Ti. Её красная подсветка отлично подойдёт для нашей системы. Кстати, корпус NZXT H710 отличается необычным расположением графической платы, что позволяет любоваться ей:
Ну и наконец, устанавливаем блок питания. THERMALTAKE Toughpower DPS G мощностью 1200 Вт - отличный выбор, это БП с большим запасом прочности. Он также имеет подсветку, но самое главное - сертификат 80 PLUS Gold, который гарантирует высокую эффективность и стабильность в течение многих лет. Подключаем все комплектующие к блоку, устанавливаем боковые крышки и вот что в итоге у нас получилось:
Взглянем поближе:
А теперь общий вид ПК:
***
Давайте подсчитаем, сколько денег понадобится, чтобы собрать такую игровую систему. На процессор и материнку придётся потратить суммарно 77 100 рублей, модули памяти обойдутся в 40 100, SSD - в 31 990, а корпус - в 13 270. Видеокарта от NVIDIA стоит 112 360 рублей, блок питания - 26 360. За СВО от Deepcool нужно будет выложить 9490 рублей. Суммируем все расходы и получаем внушительные 310 670 рублей.
Теперь посмотрим, как такая система справится с современными играми в разрешении 1440p.
Пишите в комментариях, понравилась ли вам сборка?
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