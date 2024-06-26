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Опубликованы первые CAD-рендеры Apple Watch X
Apple Watch X получат увеличенный дисплей.

Портал 91mobiles опубликовал CAD-рендеры будущих Apple Watch X. Юбилейные Apple Watch будут представлены в сентябре вместе с серией iPhone 16, но уже сейчас мы можем взглянуть на предполагаемый дизайн умных часов Apple 10-го поколения.

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Apple Watch X получат увеличенный до 2-х дюймов дисплей. При этом размеры их размеры составят приблизительно 46 x 39,7 x 11,6 мм. Таким образом, Apple Watch X будут крупнее, чем Watch Series 9, с большим размером и габаритами, но меньше, чем Watch Ultra.

Судя по рендерам, Apple Watch X сохранят привычный дизайн умных часов Apple. Цифровая корона, квадратный дисплей и боковая кнопка расположены так же, как и в предыдущих моделях.

Ранее ходили слухи о том, что Apple Watch X получат новую систему крепления ремешков на магнитах, однако такого обновления не видно на рендерах. В любом случае, это заняло бы слишком много места, которое в противном случае можно было бы использовать для большего размера аккумулятора или других компонентов.

Ожидается, что Apple Watch X будут выпущены в двух размерах: 45 мм и 49 мм. Текущая линейка предлагается в размерах 41 мм и 45 мм для Apple Watch Series 9 и в одном размере 49 мм для Apple Watch Ultra 2. Наконец, Apple Watch X оснастят тонометром, о котором уже давно ходят слухи.

#apple #apple watch #apple watch x
Источник: 91mobiles.com
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