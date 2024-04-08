Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев заменит оптический сканер на смартфонах этих брендов.

Технология сканеров отпечатков пальцев, встроенных в дисплей смартфонов, существует уже несколько лет. Сканеры бывают ультразвуковыми и оптическими, и первые обычно ставят в устройства флагманского уровня. Теперь стало известно, какие смартфоны получат этот тип сканеров отпечатков пальцев в ближайшем будущем.

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Надежный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что OPPO, OnePlus и Realme работают над ультразвуковым сканером отпечатков пальцев для своих устройств. Если все пойдет хорошо, технология заменит оптический сканер на будущих флагманских устройствах брендов, входящих в BBK Electronics. Никаких дополнительных подробностей информатор не раскрывает.

В настоящее время ультразвуковой сканер отпечатков пальцев используется в Samsung Galaxy S24, iQOO 12 Pro, Meizu 21/21 Pro и других. Ранее сообщалось, что серия Xiaomi 15 с SoC Snapdragon 8 Gen 4, запуск которой ожидается во второй половине этого года, будет оснащена технологией одноточечного ультразвукового сканера отпечатков пальцев Goodix. Говорят, что он находится на стадии тестирования.

Ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев создают 3D-карту отпечатков пальцев, используя ультразвуковые звуковые волны под экраном, когда палец прижимается к нему. Эта технология обеспечивает большую безопасность и менее подвержена подделке. Она также устойчива к воде и пятнам с высокой точностью обнаружения. Однако производство ультразвуковых сканеров стоит дорого, и процесс также сложен по сравнению с оптическими сканерами.