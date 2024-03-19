Apple не проведет специального мероприятия для презентации новых iPad.

Согласно информации от Росса Янга, генерального директора исследовательской компании Display Supply Chain Consultants, новые модели iPad Pro с OLED-дисплеями, вероятно, начнут поставляться покупателям в апреле.

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Марк Гурман из Bloomberg также заявил, что анонс новых моделей может состояться позднее в апреле. Ожидается, что Apple также планирует выпустить более крупный 12,9-дюймовый iPad Air, который может быть анонсирован вместе с новыми моделями iPad Pro. Представят и новую клавиатуру Magic Keyboard для iPad Pro и новый Apple Pencil.

По словам Янга, Samsung будет эксклюзивным поставщиком OLED-дисплеев для 13-дюймового iPad Pro, в то время как Samsung и LG разделят заказы на 11-дюймовую модель.

Обе модели iPad Pro получат новейший чипсет Apple M3, более тонкий корпус благодаря использованию OLED-панели, а также обновленную заднюю камеру и другие улучшения в дизайне. Кроме того, ожидается поддержка беспроводной зарядки MagSafe. Относительно моделей iPad Air, они будут оснащены чипом M2 и фронтальной камерой в альбомной ориентации.

Ранее Гурман уточнил, что Apple не планирует специального мероприятия для презентации новых iPad. Скорее всего, анонс планшетов будет сделан через пресс-релиз на официальном сайте Apple Newsroom, как это уже было сделано в этом месяце для новых 13- и 15-дюймовых MacBook Air с чипом М3.