Samsung вместе с Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6, возможно, представит более дешевую версию складного смартфона.

Новые складные смартфоны Samsung представят на мероприятии Unpacked в начале июля. Вокруг этого события по-прежнему много слухов и путаницы.

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Кроме ожидаемых Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6, возможно, появится еще и третья модель. Одним из вариантов является более бюджетный Fold FE или Flip FE, а также ходили слухи о выпуске Fold 6 Ultra.

Корейский портал сообщает о том, что ведется разработка складного Galaxy Z Fold 6 FE или Z Flip 6 FE. Версия Fan Edition будет стоить гораздо дешевле остальных складных устройств. Ее цена будет составлять чуть менее 800 долларов.

Вероятно, эта версия будет иметь более низкие характеристики процессора, дисплея и аккумулятора, но сохранит камеры на уровне нынешних флагманских устройств. Что касается камер, то модель Fan Edition будет оснащена тройной камерой 50 + 10 + 12 МП, что и Z Fold 5 , либо двумя 12-мегапиксельными камерами, как и Z Flip 5.

Еще многое остается неизвестным, так как до анонса складных смартфонов нового поколения от Samsung остается несколько месяцев.