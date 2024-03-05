Samsung решила показать все возможности камеры своего нового флагмана.

Samsung решила показать все возможности камеры Galaxy S24 Ultra, запустив смартфон в стратосферу на высоту более 35 км над Землей.

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Galaxy S24 Ultra был представлен в январе на мероприятии Galaxy Unpacked. Он оснащен мощной 200-мегапиксельной основной камерой и впечатляющим 100-кратным цифровым зумом.

Samsung всегда ставила камеру своих смартфонов серии Ultra на первое место, и S24 Ultra не стал исключением. Чтобы показать, на что способна камера нового флагмана, Samsung закрепила четыре Galaxy S24 Ultra в специально разработанных карбоновых клетках, которые затем были прикреплены к стратосферным воздушным шарам (через PetaPixel). Цель заключалась в том, чтобы отправить смартфоны на космическую высоту над уровнем моря и сделать снимки Земли в максимальном разрешении.

Смартфоны поднялись на высоту чуть более 35 километров. Хоть это и не совсем космос, но стратосфера является фантастическим слоем для Galaxy S24 Ultra, в котором можно делать снимки с Земли. Воздушные шары со смартфонами Samsung были запущены из Южной Калифорнии, Лас-Вегаса, горной цепи Сьерра-Невада и Большого каньона. Идея заключалась в том, чтобы запечатлеть различные пейзажи западной части США.

В течение нескольких дней Galaxy S24 Ultra сделал более 150 снимков в разных фокусных расстояниях. Камеры серии Galaxy S24 хоть и подвергались критике за качество постобработки, получившиеся снимки просто потрясающие.