Food and Drug Administration утверждает, что умные часы неспособны точно измерять уровень сахара в крови.

В своей официальной публикации Food and Drug Administration США (FDA) не рекомендует доверять умным часам с неинвазивным методом измерения сахара в крови. Агентство утверждает, что подобные носимые устройства могут предоставлять неточные данные. Кроме того, FDA подчеркивает, что на данный момент не существует умных часов и других носимых устройств, способных точно измерять уровень сахара без забора крови.

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Компания Apple и другие производители работают над разработкой новых умных часов и других носимых устройств с неинвазивным методом мониторинга уровня сахара в крови. Однако маловероятно, что подобные устройства от Apple или других компаний станут доступными для широкого круга пользователей, пока FDA не выразит одобрение.

Но важно подчеркнуть, что, несмотря на заявления, FDA не утверждает, что неинвазивное измерение уровня сахара в крови невозможно – просто никто еще не создал надежного устройства. Остается надеяться, что рано или поздно на рынке появятся Apple Watch или умные часы других компаний с этой функцией, которые получат сертификацию FDA.