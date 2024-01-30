Платформа Geekbench подтверждает некоторые важные характеристики нового флагмана Xiaomi.

Сообщалось, что Xiaomi 14 Ultra может дебютировать уже в конце февраля. Это произошло после того, как президент Xiaomi Group недавно разместил на Weibo тизер, намекающий на скорый выход смартфона. Слухи о Xiaomi 14 Ultra ходят в интернете последние несколько месяцев. Теперь будущий флагман компании появился на платформе тестирования Geekbench.

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Xiaomi 14 Ultra указан в базе данных Geekbench под номером модели 24030PN60G, где «G» относится к варианту для глобального рынка. Номер модели также подтверждается другими ранее полученными сертификатами. Согласно данным Geekbench, смартфон имеет материнскую плату под кодовым названием «Аврора» и имеет восемь ядер с максимальной тактовой частотой 3,30 ГГц. Чипсет работает в паре с графическим процессором Adreno 750, что говорит о наличии процессора Snapdragon 8 Gen 3.

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Согласно Geekbench, Xiaomi 14 Ultra будет оснащен 16 ГБ оперативной памяти, конфигураций может быть и больше. Смартфон будет поставляться с предустановленной Android 14.

Стоит отметить, что Xiaomi 14 Ultra был замечен в Geekbench 4, а не в последнем Geekbench 6. В отчете указано, что он получил необычно высокие результаты в одноядерных и многоядерных тестах, набрав 9317 и 26523 балла соответственно.



Xiaomi 14 Ultra уже получил сертификаты BIS, EEC и IMEI. Ранее DCS сообщила, что предстоящий флагман может поддерживать беспроводную зарядку мощностью 80 Вт , что делает его первым в мире с такой скоростью. Другие утекшие подробности о смартфоне включают дисплей с разрешением 1440p, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, спутниковую связь и четыре камеры по 50 МП.