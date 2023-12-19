5. Little Nightmares

Подборку открывает игра под названием Little Nightmares. Это культовый платформер, в которой вам предстоит играть за маленькую девочку по имени Шестая, вынужденную спасаться с загадочного подводного корабля под названием Чрево. Всё это с уникальным стилем, нагнетённой атмосферой и с платформенными механиками не даст заскучать ни на минуту. Игра хорошо оптимизирована, однако не обошлось без некоторых маленьких багов, поэтому остаётся лишь ждать дальнейших обновлений с фиксами.

Доступна на Android и IOS. Русский язык имеется.

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Установить для Android: Google Play

Установить для IOS: App Store

Для Android игру также можно скачать бесплатно через APK-файл по ссылке: СКАЧАТЬ

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4. Grid Autosport

На четвёртом месте расположился Grid Autosport, гоночный симулятор с отличной графикой и весьма неплохой физикой повреждения авто. В игре много лицензированных машин и трасс. Имеются различные гоночные классы, такие как: Выносливость, Туринг, Формула, Уличные гонки и другие. Игра имеет хорошую оптимизацию под разные мобильные устройства. Также можно подключить геймпад и играть как на полноценной консоли.

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Доступна на Android и IOS. Русский язык имеется, в том числе русская озвучка.

Установить для Android: Google Play

Установить для IOS: App Store

В игру также можно играть бесплатно, но с урезанным контентом:

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Android: Google Play

IOS: App Store

















































































3. Wreckfest

Бронзу в этой подборке занимает гоночная игра под названием Wreckfest. Это игра в жанре гонки на выживание. Авто имеют реалистичную физику поведения на дороге, а также полноценные повреждения, которые сказываются как на внешнем виде, так и на технических характеристиках. За прохождение заездов начисляются деньги и очки опыта, а также открываются новые машины и запчасти. Игроку предоставляются несколько режимов, таких как «Карьера», «Собственное событие» и «Мультиплеер». Wreckfest особенно понравится людям, игравшим когда-то в легендарную серию FlatOut. Порт игры получился более, чем успешным, поэтому она имеет хорошую оптимизацию на многих мобильных устройствах. Также имеется поддержка геймпадов.

Доступна на Android и IOS. Русский язык имеется.

Установить для Android: Google Play

Установить для IOS: App Store

2. Hitman: Blood Money - Reprisal

Серебро достаётся культовому стелс-экшену под названием Hitman: Blood Money. Думаю, эта игра в представлении особо не нуждается, поэтому просто отмечу, что порты игр с ПК на мобильные устройства выходят на новый уровень, и уже в такие игры стало возможно играть прямо на своём смартфоне. Игра получила порт на смартфоны не так давно, но, несмотря на это, имеет хорошую оптимизацию, однако есть, к чему стремиться, на iPhone 13 Pro Max игра сначала идёт отлично, но спустя 30 минут заметны просадки FPS.

Доступна на Android и IOS. Русский язык имеется, в том числе русская озвучка.

Установить для Android: Google Play

Установить для IOS: App Store

1. GTA: The Trilogy — The Definitive Edition

И, конечно же, почётное первое место в сегодняшнем ТОПе занимает даже не одна, а сразу трилогия игр от Rockstar Games, или, если быть точным, GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. Три легендарные игры: GTA III, GTA: VC и GTA: SA уже были доступны на смартфонах ещё с давних времён. И вот недавно вышел Remaster данной трилогии, в котором игры получили немного обновлённую графику и новое освещение. Игроки отметили, что Remaster на смартфонах выглядит куда лучше, чем версия для ПК и консолей нового поколения, вышедшая 2 года назад. Трилогия доступна на Android и IOS, однако разработчики добавили не так много устройств в список поддерживаемых, и у многих попросту висит надпись "Не поддерживается". Остаётся лишь ждать дальнейших обновлений с добавлением новых устройств, исправлением багов и оптимизацией, ведь даже на мощных смартфонах трилогия идёт с просадками FPS.

Доступна на Android и IOS. Русский язык имеется.

GTA III для Android: Google Play

GTA: VC для Android: Google Play

GTA: SA для Android: Google Play





GTA III для IOS: App Store

GTA: VC для IOS: App Store

GTA: SA для IOS: App Store

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Всем спасибо за просмотр! Напишите в комментариях, что вы думаете об этой подборке, и поддерживаете ли вы мобильный гейминг?