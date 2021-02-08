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Российский оверклокер прошелся по верхушкам 3DMark в модельном зачете GTX 1060 и Radeon RX 560

Результаты тестирования связки процессора Ryzen 5 1500X + GTX 1060-3GB и Radeon RX 560-2GB в 3DMark и других тестовых программах
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С выходом нового поколения процессоров AMD на архитектуре Zen 3, оверклокеры получили возможность достигнуть новых вершин производительности в бенчмарках даже не на самом современном "железе". За что я их и поздравляю. К сожалению, российского энтузиаста aka ultrafx это никак не коснулось, потому что все его результаты были получены в связке с процессором AMD Ryzen 5 1500X, из-за чего в общих зачетах первые места мне в принципе недосягаемы. Но об этом будет в самом конце.

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Российский энтузиаст aka ultrafx, вооружившись процессором Ryzen 5 1500X, протестировал видеокарты GTX 1060-3GB и RX 560-2GB в пакете бенчмарков 3DMark, а также некоторых других.

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Его связка Ryzen 5 1500X + GTX 1060-3GB заняла седьмое место в мире в 3DMark Fire Strike Ultra

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Заняла первое место в России в 3DMark Fire Strike Ultra

Заняла второе место в России в 3DMark Fire Strike Extreme

Заняла первое место в России в 3DMark Time Spy Extreme

Заняла седьмое место в России в 3DMark Time Spy

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Заняла четвертое место в России в 3DMark Night Raid

Заняла 34 место в мире в 3DMark Time Spy Extreme

Заняла пятое место в мире в Catzilla 720p по версии HWBOT

Заняла девятое место в мире в 3DMark Time Spy Extreme по версии HWBOT

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Заняла десятое место в мире в 3DMark Fire Strike Ultra по версии HWBOT

Заняла десяток место в мире в Unigine Superposition 1080p Extreme по версии HWBOT


Его связка Ryzen 5 1500X + RX 560-2GB заняла шестое место в мире в 3DMark Fire Strike Extreme

Заняла третье место в мире в 3DMark Night Raid

Заняла первое место в России в 3DMark Fire Strike Extreme

Заняла первое место в России в 3DMark Night Raid

Заняла второе место в России в 3DMark Time Spy

Заняла 37 место в мире в 3DMark Time Spy

Заняла третье место в России в 3DMark Fire Strike

Заняла седьмое место в мире в 3DMark Fire Strike по версии HWBOT

Заняла четвертое место в мире в 3DMark Fire Strike Extreme по версии HWBOT

Заняла пятое место в мире в 3DMark Time Spy по версии HWBOT

Заняла второе место в мире в Catzilla 576p по версии HWBOT

Заняла третье место в мире в Catzilla 720p по версии HWBOT

Заняла второе место в мире в Unigine Superposition 1080 Extreme по версии HWBOT


Со всеми прочими результатами вы можете ознакомиться сами, дабы не растягивать данную запись большой кучей ненужных ссылок:

База результатов GTX 1060-3GB

База результатов RX 560


Во время тестов процессор Ryzen 5 1500X функционировал на частоте 3800 Мгц, для видеокарты GTX 1060-3GB было установлено значения 2202/2342 МГц, для видеокарты RX 560-2GB было установлено значение 1459/2000 МГц оперативная память работала на частоте 2800 МГц. Охлаждалось "железо" с помощью штатного воздушного охлаждения.


Передаю большой привет российскому энтузиасту aka vorvort!!!

Ну, я надеюсь, что все поняли шуточную отсылочку к сами понимаете какой записи. На самом деле - почему бы и нет? Но в моем случае мои результаты явно требуют некоторого пояснения, о чем будет ниже.

ВАЖНОЕ УТОЧНЕНИЕ

База HWBOT ранжирует результаты по общему баллу, из-за чего на первых местах оказываются, как правило, владельцы с флагманскими процессорами даже в том случае, если результаты видеокарты ниже. Это приводит к таким ситуациям, что на первых местах могут оказываться связи вроде i9-9900K + RX 560, не потому, что его RX 560 быстрее, чем моя, а потому, что его i9-9900K выбивает гораздо больше баллов в тестах процессора, чем мой Ryzen 5 1500X, за счет чего общий балл у него оказывается выше, что позволяет занимать ему более высокие результаты. И если вы обратите внимание, то практически в любом зачете те результаты, что находятся выше моих, получены в связке с флагманскими процессорами. Например, в Catzilla 720p все четыре результата, что находятся выше моего, получены в связке с более производительными процессорами:

В случае с 3DMark ситуация несколько иная. Результаты в их базе можно сортировать только по Графическим Баллам, но есть ряд других проблем.

Во-первых, спам результатов. То есть когда один человек занимает сразу десяток мест с незначительной разницей в результатах. Что отодвигает вторые/третьи и прочие места на несколько десятков ниже. База 3DMark не умеет учитывать только один лучший результат от одного пользователя, что приводит к таким результатам:

Во-вторых, подменные видеокарты. Если вы обратите внимание, то на первых местах зачастую можно увидеть результаты, в несколько раз превышающие результаты аналогичных видеокарт. Достигается это не экстремальными разгонами, а простым мошенничеством с двумя видеокартами в системном блоке. Человек проходит верификацию на зачетной видеокарте, но тест проходит уже на другой видеокарте. Наглядный пример вы можете видеть на скриншоте ниже, то есть фактически мой результат в данном зачете будет пятым, а не седьмым:

В-третьих, 3DMark не знает о существовании процессора Ryzen 5 1500X, из-за чего я не имею возможности ранжировать результаты только из аналогичных мне связок (то есть Ryzen 5 1500X + GTX 1060-3GB или RX 560-2GB), как это сделал товарищ энтузиаст aka vorvort. Поэтому мне приходиться лишь довольствоваться ранжированием по Графическим Баллам.

Надеюсь, что эта в какой-то степени шуточная запись может будет кому-то полезна, многие возможно не знали некоторых упомянутых здесь тонкостей сортировки результатов и обмана.

Интересный факт: видеокарта GTX 1060-3GB была приобретена с рук у товарища mentoza на форуме overclockers.ru

Ниже фото данной видеокарты, позирующей по соседству со старшей GTX 1080 MSI Gaming X+. Что называется "найдите десять отличий":

Я специально не уточняю, какая из них какая - внимательные сами догадаются. А невнимательные узнают верный ответ из комментариев.

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Теги

3dmark 1060 ultrafx hwbot rx 560 gtx 1060 3gb catzilla vorvort
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