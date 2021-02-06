Российский оверклокер прошелся по верхушкам 3DMark в модельном зачете Radeon VII
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С выходом нового поколения процессоров AMD на архитектуре Zen 3 оверклокеры получили возможность достигнуть новых вершин производительности в бенчмарках даже не на самом современном "железе".
Российский энтузиаст aka vorvort, вооружившись процессором Ryzen 7 5800X, протестировал видеокарту Radeon VII в пакете бенчмарков 3DMark.
Его связка Ryzen 7 5800X + Radeon VII стала лучшей в мире среди аналогичных связок в 3DMark Time Spy Extreme
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https://www.3dmark.com/spy/18076256
Заняла второе место в мире в 3DMark Fire Strike Extreme
https://www.3dmark.com/fs/24839542
Заняла второе место в мире в 3DMark Fire Strike Ultra
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https://www.3dmark.com/fs/24839725
Во время тестов процессор Ryzen 7 5800X функционировал на частоте 4975 Мгц, для видеокарты Radeon VII в драйвере выставлялись значения 2175/1250 МГц, оперативная память работала на частоте 3667 МГц. Охлаждалось "железо" с помощью кастом СВО.
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