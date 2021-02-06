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С выходом нового поколения процессоров AMD на архитектуре Zen 3 оверклокеры получили возможность достигнуть новых вершин производительности в бенчмарках даже не на самом современном "железе".

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Российский энтузиаст aka vorvort, вооружившись процессором Ryzen 7 5800X, протестировал видеокарту Radeon VII в пакете бенчмарков 3DMark.

Его связка Ryzen 7 5800X + Radeon VII стала лучшей в мире среди аналогичных связок в 3DMark Time Spy Extreme

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https://www.3dmark.com/spy/18076256

Заняла второе место в мире в 3DMark Fire Strike Extreme

https://www.3dmark.com/fs/24839542

Заняла второе место в мире в 3DMark Fire Strike Ultra

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https://www.3dmark.com/fs/24839725

Во время тестов процессор Ryzen 7 5800X функционировал на частоте 4975 Мгц, для видеокарты Radeon VII в драйвере выставлялись значения 2175/1250 МГц, оперативная память работала на частоте 3667 МГц. Охлаждалось "железо" с помощью кастом СВО.